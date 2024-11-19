Насчитывающая несколько тысячелетий история азартных игр продолжает активно развиваться. Некоторые игры появились относительно недавно, примером чего может служить знаменитая Плинко, основанная на популярных телевизионных шоу восьмидесятых годов в США.
Что такое игра Plinko?
Plinko – это оригинальная азартная игра, в основе которой доска с вертикальными или расположенными под углом колышками. В нижней части находятся ячейки с коэффициентами. С вершины этой доски игрок запускает шарик, который, падая вниз, отскакивает от штырей и попадает в одну из ячеек.
Выигрыши приносят попадания в ячейки с коэффициентом больше x1, попадание шарика в секцию меньше x1 будет означать проигрыш. Цель игрока – бросить шарик так, чтобы он оказался в ячейке с максимально большим коэффициентом. В online казино, где Plinko реализована в цифровом формате, физические законы заменяются генерирующем случайные числа алгоритмом. Именно он определяет траекторию шарика.
Как играть в Plinko на деньги?
Игра на деньги Plinko имеет элементарные правила. Все что требуется от участника, это выбрать размер ставки, количество рядков с колышками и уровень сложности.
- Запустив игру в казино, укажите размер ставки;
- Выберите уровень сложности. Количество рядов препятствий может отличаться, в большинстве разновидностей игры их диапазон составляет от 6 до 16, но могут быть и другие варианты;
- Нажмите кнопку броска шарика и дождитесь результата.
В некоторых версиях игры Плинко используется не один, а несколько шариков, есть также разновидности с разным номиналом фишек, дополнительными рядами коэффициентов.
Какие провайдеры предоставляют игру Плинко?
Plinko – не самая распространенная игра. По предварительным подсчетам, ее предлагают лишь немногим более 10% от всего количества разработчиков, среди которых наиболее рейтинговыми являются:
- Betsoft – один из старейших и наиболее уважаемых провайдеров. Известен своими яркими 3D-слотами и широким ассортиментом игр.
- Spribe – инновационный разработчик, акцентирующий внимание на уникальности и нестандартности игровых решений. Известен знаменитой игрой Авиатор.
- Turbo Games – специализируется на быстрых играх, предлагает широкий выбор мини-игр.
- BGAMING – относительно молодой разработчик, не боящийся экспериментировать с механиками. Значительное внимание уделяет стирающей грань между слотами и видеоиграми геймификации.
- 1X2gaming – заслуженный провайдер, специализирующийся на создании игр типа «Виртуальный спорт». Сегодня представляет группу компаний, каждая из которых работает в определенной узкой нише.
Преимущества и недостатки игры Plinko
Если рассматривать игру с точки зрения оригинальности механик, геймплея и вероятности получения выигрыша, то можно отметить следующие ее достоинства и недостатки.
Плюсы:
- Визуальная привлекательность, разнообразие форм и тем.
- Простой и в то же время интересный геймплей.
- Широкий диапазон коэффициентов.
- Изменяемый уровень волатильности.
- Высокий процент отдачи игроку — некоторые версии Plinko имеют RTP до 99%.
Минусы:
- Ограниченные возможности применения стратегий.
- В большинстве видов игры отсутствуют бонусные функции.
Популярные стратегии для игры в Plinko
Plinko – это игра исключительно на удачу, возможность использование в ней стратегий ограничена. Среди существующих систем можно отметить:
- Зонт – последовательное увеличение ставок до максимума, а затем такое же последовательное снижения до мнимума, например, по схеме 1-2-3-4-5-4-3-2-1.
- Одна линия – суть подхода заключается в том, чтобы увеличивать ставку при попадании в ячейку с коэффициентом меньше x1 и снижать ее при попадании в секцию с множителем больше x1.
Для управления банкролом используйте классические стратегии Мартингейла, Фибоначчи и Даламбера. Также перед игрой на деньги мы рекомендуем проверять игровые стратегии Плинко на официальном сайте казино в демо режиме.
Где играть в Plinko онлайн?
Этот вид азартного развлечения не столь популярен как слоты или рулетка, тем не менее, он имеется в большинстве онлайн казино. Играть в Plinko можно на таких популярных площадках как:
- Slot City – одно из первых украинских игровых клубов, получивших лицензию КРАИЛ.
- SuperGra Casino – новое, быстро набирающее популярность онлайн казино. Отличается современным дизайном и удобным интерфейсом.
- Gorilla – еще одно новый украинский клуб с отличной рубрикацией игрового каталога.
- First Casino – проверенная временем игровая площадка с хорошим выбором игр и оригинальной программой лояльности.
- GGBet – букмекер и казино, предлагает не только игры, но и широкую линию ставок на спорт.
Выбрать онлайн казино не так уж сложно, если руководствоваться простыми критериями. Это прежде всего наличие действующей лицензии КРАИЛ, незапятнанная репутация и положительные отзывы гемблеров, широкий выбор игр, отзывчивая и доступная техническая поддержка, а также разнообразная и регулярно обновляемая бонусная программа.
Демо версия Plinko – как попробовать бесплатно?
Как и многие другие азартные игры, Plinko можно опробовать бесплатно в демонстрационном режиме онлайн казино. Ставки делаются на виртуальные фишки, при этом функционально Plinko в демо-режиме ничем не отличается от игры на реальные деньги. Демо режим используется в основном для ознакомления с играми, а также для тестирования различных стратегий без риска потери средств.
Plinko с реальными деньгами – как начать?
Игра Plinko сама по себе очень проста и не требует особых навыков или практики. Все, что нужно сделать, это выбрать вариант игры с приемлемыми для вам параметрами волатильности, RTP и дополнительными функциями.
- Зарегистрируйтесь в казино и пополните свой депозит;
- Выберите понравившийся вариант Плинко и запустите ее в режиме игры на деньги;
- Ознакомьтесь с правилами и функционалом;
- Укажите размер ставки и выберите уровень сложности. Также вы можете указать количество пинов;
- Нажмите кнопку броска шарика.
Если вы все же хотите попробовать игру бесплатно, можете воспользоваться демо режимом в казино или скачать обычную free-версию Plinko на свой мобильный телефон из Play Store или App Store.
Часто задаваемые вопросы об игре Plinko
Это общее название казино, в которых есть данный вид игры. Площадок, где представлена исключительно эта игра, не существует – в любом игровом клубе, помимо этого вида развлечений, предлагаются и другие азартные игры.
Это зависит от конкретной версии игры. Процент возврата игроку может быть высоким, средним или низким. Например, RTP в Plinko XY от BGAMING составляет 98,91%, а в Plinko Go от 1X2gaming – всего 94%.
Да, конечно. Вы можете играть в Plinko в демонстрационном режиме на сайте казино либо на сайте провайдера, выпустившего игру. В казино для доступа к демо режиму может понадобиться регистрация.
Волатильность Plinko зависит прежде всего от выбранного уровня сложности. Чем он выше, тем выше волатильность и наоборот. Этот показатель может быть низким, средним и высоким.
Размер максимального выигрыша в игре Plinko может отличаться, зависит он от размера максимального коэффициента и ставки. Например, в Plinko от провайдера Hacksaw Gaming он составляет x3843. В то же время по сравнению с другими типами игр, в частности с рулеткой, максимальный выигрыш в Плинко не слишком велик.