Насчитывающая несколько тысячелетий история азартных игр продолжает активно развиваться. Некоторые игры появились относительно недавно, примером чего может служить знаменитая Плинко, основанная на популярных телевизионных шоу восьмидесятых годов в США.

Что такое игра Plinko?

Plinko – это оригинальная азартная игра, в основе которой доска с вертикальными или расположенными под углом колышками. В нижней части находятся ячейки с коэффициентами. С вершины этой доски игрок запускает шарик, который, падая вниз, отскакивает от штырей и попадает в одну из ячеек.

Выигрыши приносят попадания в ячейки с коэффициентом больше x1, попадание шарика в секцию меньше x1 будет означать проигрыш. Цель игрока – бросить шарик так, чтобы он оказался в ячейке с максимально большим коэффициентом. В online казино, где Plinko реализована в цифровом формате, физические законы заменяются генерирующем случайные числа алгоритмом. Именно он определяет траекторию шарика.

Как играть в Plinko на деньги?

Игра на деньги Plinko имеет элементарные правила. Все что требуется от участника, это выбрать размер ставки, количество рядков с колышками и уровень сложности.

Запустив игру в казино, укажите размер ставки; Выберите уровень сложности. Количество рядов препятствий может отличаться, в большинстве разновидностей игры их диапазон составляет от 6 до 16, но могут быть и другие варианты; Нажмите кнопку броска шарика и дождитесь результата.

В некоторых версиях игры Плинко используется не один, а несколько шариков, есть также разновидности с разным номиналом фишек, дополнительными рядами коэффициентов.

Какие провайдеры предоставляют игру Плинко?

Plinko – не самая распространенная игра. По предварительным подсчетам, ее предлагают лишь немногим более 10% от всего количества разработчиков, среди которых наиболее рейтинговыми являются:

Betsoft – один из старейших и наиболее уважаемых провайдеров. Известен своими яркими 3D-слотами и широким ассортиментом игр.

Spribe – инновационный разработчик, акцентирующий внимание на уникальности и нестандартности игровых решений. Известен знаменитой игрой Авиатор.

Turbo Games – специализируется на быстрых играх, предлагает широкий выбор мини-игр.

BGAMING – относительно молодой разработчик, не боящийся экспериментировать с механиками. Значительное внимание уделяет стирающей грань между слотами и видеоиграми геймификации.

1X2gaming – заслуженный провайдер, специализирующийся на создании игр типа «Виртуальный спорт». Сегодня представляет группу компаний, каждая из которых работает в определенной узкой нише.

Преимущества и недостатки игры Plinko

Если рассматривать игру с точки зрения оригинальности механик, геймплея и вероятности получения выигрыша, то можно отметить следующие ее достоинства и недостатки.

Плюсы:

Визуальная привлекательность, разнообразие форм и тем.

Простой и в то же время интересный геймплей.

Широкий диапазон коэффициентов.

Изменяемый уровень волатильности.

Высокий процент отдачи игроку — некоторые версии Plinko имеют RTP до 99%.

Минусы:

Ограниченные возможности применения стратегий.

В большинстве видов игры отсутствуют бонусные функции.

Популярные стратегии для игры в Plinko

Plinko – это игра исключительно на удачу, возможность использование в ней стратегий ограничена. Среди существующих систем можно отметить:

Зонт – последовательное увеличение ставок до максимума, а затем такое же последовательное снижения до мнимума, например, по схеме 1-2-3-4-5-4-3-2-1.

Одна линия – суть подхода заключается в том, чтобы увеличивать ставку при попадании в ячейку с коэффициентом меньше x1 и снижать ее при попадании в секцию с множителем больше x1.

Для управления банкролом используйте классические стратегии Мартингейла, Фибоначчи и Даламбера. Также перед игрой на деньги мы рекомендуем проверять игровые стратегии Плинко на официальном сайте казино в демо режиме.

Где играть в Plinko онлайн?

Этот вид азартного развлечения не столь популярен как слоты или рулетка, тем не менее, он имеется в большинстве онлайн казино. Играть в Plinko можно на таких популярных площадках как:

Slot City – одно из первых украинских игровых клубов, получивших лицензию КРАИЛ.

– одно из первых украинских игровых клубов, получивших лицензию КРАИЛ. SuperGra Casino – новое, быстро набирающее популярность онлайн казино. Отличается современным дизайном и удобным интерфейсом.

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Выбрать онлайн казино не так уж сложно, если руководствоваться простыми критериями. Это прежде всего наличие действующей лицензии КРАИЛ, незапятнанная репутация и положительные отзывы гемблеров, широкий выбор игр, отзывчивая и доступная техническая поддержка, а также разнообразная и регулярно обновляемая бонусная программа.

Демо версия Plinko – как попробовать бесплатно?

Как и многие другие азартные игры, Plinko можно опробовать бесплатно в демонстрационном режиме онлайн казино. Ставки делаются на виртуальные фишки, при этом функционально Plinko в демо-режиме ничем не отличается от игры на реальные деньги. Демо режим используется в основном для ознакомления с играми, а также для тестирования различных стратегий без риска потери средств.

Plinko с реальными деньгами – как начать?

Игра Plinko сама по себе очень проста и не требует особых навыков или практики. Все, что нужно сделать, это выбрать вариант игры с приемлемыми для вам параметрами волатильности, RTP и дополнительными функциями.

Зарегистрируйтесь в казино и пополните свой депозит; Выберите понравившийся вариант Плинко и запустите ее в режиме игры на деньги; Ознакомьтесь с правилами и функционалом; Укажите размер ставки и выберите уровень сложности. Также вы можете указать количество пинов; Нажмите кнопку броска шарика.

Если вы все же хотите попробовать игру бесплатно, можете воспользоваться демо режимом в казино или скачать обычную free-версию Plinko на свой мобильный телефон из Play Store или App Store.

Часто задаваемые вопросы об игре Plinko