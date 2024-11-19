Игра Plinko в онлайн казино

Игра Plinko

Насчитывающая несколько тысячелетий история азартных игр продолжает активно развиваться. Некоторые игры появились относительно недавно, примером чего может служить знаменитая Плинко, основанная на популярных телевизионных шоу восьмидесятых годов в США.

Игра Плинко

Что такое игра Plinko?

Plinko – это оригинальная азартная игра, в основе которой доска с вертикальными или расположенными под углом колышками. В нижней части находятся ячейки с коэффициентами. С вершины этой доски игрок запускает шарик, который, падая вниз, отскакивает от штырей и попадает в одну из ячеек.

Выигрыши приносят попадания в ячейки с коэффициентом больше x1, попадание шарика в секцию меньше x1 будет означать проигрыш. Цель игрока – бросить шарик так, чтобы он оказался в ячейке с максимально большим коэффициентом. В online казино, где Plinko реализована в цифровом формате, физические законы заменяются генерирующем случайные числа алгоритмом. Именно он определяет траекторию шарика.

Как играть в Plinko на деньги?

Игра на деньги Plinko имеет элементарные правила. Все что требуется от участника, это выбрать размер ставки, количество рядков с колышками и уровень сложности.

  1. Запустив игру в казино, укажите размер ставки;
  2. Выберите уровень сложности. Количество рядов препятствий может отличаться, в большинстве разновидностей игры их диапазон составляет от 6 до 16, но могут быть и другие варианты;
  3. Нажмите кнопку броска шарика и дождитесь результата.  

В некоторых версиях игры Плинко используется не один, а несколько шариков, есть также разновидности с разным номиналом фишек, дополнительными рядами коэффициентов.

Вариация Плинко

Какие провайдеры предоставляют игру Плинко?

Plinko – не самая распространенная игра. По предварительным подсчетам, ее предлагают лишь немногим более 10% от всего количества разработчиков, среди которых наиболее рейтинговыми являются: 

  • Betsoft – один из старейших и наиболее уважаемых провайдеров. Известен своими яркими 3D-слотами и широким ассортиментом игр.
  • Spribe – инновационный разработчик, акцентирующий внимание на уникальности и нестандартности игровых решений. Известен знаменитой игрой Авиатор.  
  • Turbo Games – специализируется на быстрых играх, предлагает широкий выбор мини-игр.
  • BGAMING – относительно молодой разработчик, не боящийся экспериментировать с механиками. Значительное внимание уделяет стирающей грань между слотами и видеоиграми геймификации.  
  • 1X2gaming – заслуженный провайдер, специализирующийся на создании игр типа «Виртуальный спорт». Сегодня представляет группу компаний, каждая из которых работает в определенной узкой нише.

Преимущества и недостатки игры Plinko

Если рассматривать игру с точки зрения оригинальности механик, геймплея и вероятности получения выигрыша, то можно отметить следующие ее достоинства и недостатки.

Плюсы: 

  • Визуальная привлекательность, разнообразие форм и тем.
  • Простой и в то же время интересный геймплей.
  • Широкий диапазон коэффициентов.
  • Изменяемый уровень волатильности.
  • Высокий процент отдачи игроку — некоторые версии Plinko имеют RTP до 99%.
Преимущества Плинко

Минусы:

  • Ограниченные возможности применения стратегий.
  • В большинстве видов игры отсутствуют бонусные функции.

Популярные стратегии для игры в Plinko

Plinko – это игра исключительно на удачу, возможность использование в ней стратегий ограничена. Среди существующих систем можно отметить:

  • Зонт – последовательное увеличение ставок до максимума, а затем такое же последовательное снижения до мнимума, например, по схеме 1-2-3-4-5-4-3-2-1. 
  • Одна линия – суть подхода заключается в том, чтобы увеличивать ставку при попадании в ячейку с коэффициентом меньше x1 и снижать ее при попадании в секцию с множителем больше x1. 

Для управления банкролом используйте классические стратегии Мартингейла, Фибоначчи и Даламбера. Также перед игрой на деньги мы рекомендуем проверять игровые стратегии Плинко на официальном сайте казино в демо режиме.

Где играть в Plinko онлайн?

Этот вид азартного развлечения не столь популярен как слоты или рулетка, тем не менее, он имеется в большинстве онлайн казино. Играть в Plinko можно на таких популярных площадках как: 

  • Slot City – одно из первых украинских игровых клубов, получивших лицензию КРАИЛ.   
  • SuperGra Casino – новое, быстро набирающее популярность онлайн казино. Отличается современным дизайном и удобным интерфейсом.
  • Gorilla – еще одно новый украинский клуб с отличной рубрикацией игрового каталога.
  • First Casino – проверенная временем игровая площадка с хорошим выбором игр и оригинальной программой лояльности.  
  • GGBet – букмекер и казино, предлагает не только игры, но и широкую линию ставок на спорт.
Игра Plinko в казино Gorilla

Выбрать онлайн казино не так уж сложно, если руководствоваться простыми критериями. Это прежде всего наличие действующей лицензии КРАИЛ, незапятнанная репутация и положительные отзывы гемблеров, широкий выбор игр, отзывчивая и доступная техническая поддержка, а также разнообразная и регулярно обновляемая бонусная программа.

Демо версия Plinko – как попробовать бесплатно?

Как и многие другие азартные игры, Plinko можно опробовать бесплатно в демонстрационном режиме онлайн казино. Ставки делаются на виртуальные фишки, при этом функционально Plinko в демо-режиме ничем не отличается от игры на реальные деньги. Демо режим используется в основном для ознакомления с играми, а также для тестирования различных стратегий без риска потери средств. 

Plinko с реальными деньгами – как начать?

Игра Plinko сама по себе очень проста и не требует особых навыков или практики. Все, что нужно сделать, это выбрать вариант игры с приемлемыми для вам параметрами волатильности, RTP и дополнительными функциями.

  1. Зарегистрируйтесь в казино и пополните свой депозит;
  2. Выберите понравившийся вариант Плинко и запустите ее в режиме игры на деньги;
  3. Ознакомьтесь с правилами и функционалом;
  4. Укажите размер ставки и выберите уровень сложности. Также вы можете указать количество пинов;
  5. Нажмите кнопку броска шарика.

Если вы все же хотите попробовать игру бесплатно, можете воспользоваться демо режимом в казино или скачать обычную free-версию Plinko на свой мобильный телефон из Play Store или App Store.

Часто задаваемые вопросы об игре Plinko

Что такое Plinko казино?

Это общее название казино, в которых есть данный вид игры. Площадок, где представлена исключительно эта игра, не существует – в любом игровом клубе, помимо этого вида развлечений, предлагаются и другие азартные игры.

Какой RTP у Plinko?

Это зависит от конкретной версии игры. Процент возврата игроку может быть высоким, средним или низким. Например, RTP в Plinko XY от BGAMING составляет 98,91%, а в Plinko Go от 1X2gaming – всего 94%.

Можно ли играть в Plinko бесплатно?

Да, конечно. Вы можете играть в Plinko в демонстрационном режиме на сайте казино либо на сайте провайдера, выпустившего игру. В казино для доступа к демо режиму может понадобиться регистрация.  

Какая волатильность у игры Plinko?

Волатильность Plinko зависит прежде всего от выбранного уровня сложности. Чем он выше, тем выше волатильность и наоборот. Этот показатель может быть низким, средним и высоким.

Какой максимальный выигрыш возможен?

Размер максимального выигрыша в игре Plinko может отличаться, зависит он от размера максимального коэффициента и ставки. Например, в Plinko от провайдера Hacksaw Gaming он составляет x3843. В то же время по сравнению с другими типами игр, в частности с рулеткой, максимальный выигрыш в Плинко не слишком велик. 

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