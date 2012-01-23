МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх | Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа | «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король | Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом | Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Новости Херсона

» В Херсонській області функціонують 86 пунктів обігріву » 09-01-2017 09:18
» Підвищено ціни на проїзд за маршрутом 101 Аеропорт – Красень » 09-01-2017 08:36
» На Херсонщині учасники АТО завершили процес оформлення у власність 794 земельних ділянок » 09-01-2017 08:26
» На Херсонщине обесточенными остаются 7 населенных пунктов » 08-01-2017 12:15
Ф Збірник присвячений 145-річчю заснування Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара побачив світ » 08-01-2017 11:48
» Стартував конкурс «Благодійна Херсонщина – 2016» » 08-01-2017 11:41
» Спасатели в Херсонской области освободили из снежных заносов 100 транспортных средств » 08-01-2017 09:35
» Які погодні умови чекають на мешканців області 7 січня » 07-01-2017 13:38
» Стан автомобільних шляхів області під час складних погодних умов » 07-01-2017 11:31
» Продовжуються роботи з відновлення електропостачання внаслідок складних погодних умов » 07-01-2017 11:30
» Ежегодный Новогодний карнавал в «АВТОПЛАНЕТЕ» » 06-01-2017 20:59
» На Херсонщині 475 одиниць техніки та 90 рятувальних бригад ліквідовують наслідки негоди » 06-01-2017 15:56
» На Херсонщині відкриті майданчики відстою автотранспорту » 06-01-2017 15:31
» На Херсонщини відкрили 64 пункти обігріву для людей » 06-01-2017 15:24
» ДАБІ скасувала декларацію щодо будівництва на Херсонщині через недостовірні дані » 06-01-2017 15:17
» На адмінмежі з анексованим Кримом прикордонники затримали крадія » 06-01-2017 12:30
» У період негоди у Херсоні працюватимуть пункти обігріву » 06-01-2017 11:20
» Херсонцям про закордонний паспорт » 06-01-2017 11:09
З 11 години закриваються всі автошляхи для будь-якого транспорту на виїзд з міста » 06-01-2017 10:27
Закрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці від 177 по 206 км » 06-01-2017 10:18

Новости области

» Графік роботи міграційної служби Херсонщини в період новорічних та різдвяних свят » 27-12-2016 08:59
» Внутрішньо переміщені особи отримають доступ до безоплатної правової допомоги: внесено зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» » 22-12-2016 20:44
» В Держприкордонслужбі суттєво збільшили грошове забезпечення особового складу » 07-06-2016 08:03
» В Херсоне состоится Открытие Церкви Царство Бога » 20-05-2016 08:09
» Матеріальна підтримка ветеранів війни, інвалідів та людей старшого покоління » 07-05-2016 09:09
» Данон запрошує взяти участь у журналістському конкурсі » 06-05-2016 08:29
» ПриватБанк запустил сервис народного кредитования украинского бизнеса » 04-04-2016 21:05
» Нові Ліцензійні умови у сфері будівництва втричі скоротили кількість робіт, що підлягають ліцензуванню » 02-04-2016 10:34
» За «круглим столом» обговорять реформування податкової системи: новації оподаткування » 15-03-2016 19:36
» Пільги учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО » 23-02-2016 21:02
» ПриватБанк станет крупнейшим в Украине банком для выплат зарплат бюджетникам » 17-02-2016 17:44
» В Херсоні визначено основні пріоритети співпраці з органами Державної виконавчої служби щодо погашення боргів » 01-02-2016 08:45
» Про роботу з демобілізованими військовослужбовцями у цифрах » 29-01-2016 09:28
» Медіа-профспілка приєдналась до Конфедерації вільних профспілок » 29-01-2016 08:36
» УВАГА! Уточнення інформації щодо призначення субсидій для населення » 27-01-2016 19:35


Новости официально

» МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації » 05-10-2016 15:26
» В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией » 30-05-2016 09:12
» Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх » 08-05-2016 07:37
» Реформування комунальних та державних ЗМІ: перспективи розвитку районних медіа » 03-04-2016 09:36
» «Строковики не будуть проходити службу в зоні АТО», – Артур Король » 19-03-2016 17:42
» Військова служба за контрактом – це шанс стати професіоналом » 20-02-2016 10:24
» Жителів Суворовського району запрошують пройти огляд лікаря мамолога, мамографічне і УЗД дослідження молочних залоз » 13-02-2016 17:02
» Увага! Шановні випускники 2016 року, абітурієнти! рРеєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання » 02-02-2016 16:05
» Херсонський об’єднаний міський військовий комісаріат запрошує на службу до Збройних Сил України за контрактом » 01-02-2016 11:31
» Бронетанковий завод запрошує на роботу учасників АТО » 30-10-2015 09:29
» БЕЗУМНЫЙ ЦЕНОПАД НА «АВТОПЛАНЕТЕ» » 22-10-2015 16:06
» Щодо військової служби за контрактом у лавах Держприкордонслужби України » 19-10-2015 14:52
» З 1 вересня діятимуть нові ставки судового збору » 14-08-2015 08:55
» Схвалено проект закону про електронний реєстр військовозобов’язаних » 11-08-2015 08:15
» Пільги членам сімей загиблих військовослужбовців » 10-08-2015 07:19

Дайджест прессы

» НМПУ: Київ, Брюссель та Вашингтон мають захищати журналістів Криму від переслідувань » 18-03-2015 07:57
» Наука постраждає більше, ніж освіта - Проект бюджету 2015 » 25-12-2014 17:53
» В ДАБІ України готують зміни до нормативно-правових актів щодо децентралізації сфери держархбудконтролю » 24-12-2014 17:13
» З’їзд Незалежної медіа-профспілки відбудеться 17 січня наступного року » 22-12-2014 07:01
» МЗС Польщі обіцяло українцям п’ятирічні візи, але консульства не виконують доручень Варшави » 16-12-2014 07:30
» Допомога внутрішнім переселенцям в американському законопроекті прописана найслабше » 14-12-2014 08:42
» Україна та Росія знову партнери? » 13-12-2014 11:53
» ДАБІ України розробила практичний коментар у допомогу підприємцям, які мають намір отримати ліцензію на будівельну діяльність » 10-12-2014 14:18
» Медіа-профспілка захищатиме права журналістів НТКУ під час реформування » 02-12-2014 08:58
В Варшава: активісти Євромайдану вимагають очищення Української влади » 24-10-2014 07:03
» «Тернова» осінь » 17-10-2014 13:00
» Незалежна медіа-профспілка України одержала перемогу у Чернівецькому суді » 08-10-2014 18:00
» Уряд на пропозицію ДАБІ спростив декларацію про введення споруд в експлуатацію » 03-10-2014 20:01
» ДАБІ спростила декларацію про введення об’єктів в експлуатацію » 26-09-2014 08:14
» П’ять новинок «Дня» — на Форумі видавців у Львові » 09-09-2014 08:09

Публикации

» Наталья Уманец: ГП «НКУ» будет восстановлено в течение четырех лет » 05-10-2016 08:08
» Зачем донецкие вывели людей на крестный ход » 29-07-2016 15:41
» Україна перемогла: на Донбасі переоцінили могутність Путіна » 19-04-2016 17:49
» Державна підтримка ОСББ до впровадження енергоефективних заходів: досягнення та перспективи » 26-03-2016 20:43
» Реструктуризация валютных кредитов: решаем или затягиваем? » 22-03-2016 18:52
» Аграрные расписки успешно выдерживают испытание практикой » 11-03-2016 08:14
» СМИ: Беспорядки в Киеве: соцсеть о "новом" Майдане, опубликовано видео ночной акции » 21-02-2016 11:44
» Аграрные расписки получили поддержку со стороны международных доноров » 16-10-2015 08:10
» В цивилизованном мире парное молоко не пьют » 04-08-2015 08:16
» Аполлон Александрович Скальковский - "Геродот Новороссийского края" » 21-07-2015 07:55
» Максим Мартинюк: Черговий раз механічно перенести термін дії мораторію – найгірше з можливих рішень » 21-07-2015 07:27
» Кредитные союзы превратились в основных кредиторов малых и средних сельхозпроизводителей » 03-05-2015 10:29
» Земельная аренда: законодательство обновляется, а проблемы остаются » 28-04-2015 07:28
» Ратификация Стамбульской конвенции усилит противодействие насилию над женщинами и домашнему насилию в Украине » 19-04-2015 14:36
» Семейные фермы: время для дискуссий закончилось » 29-03-2015 14:42

Аналитика

» У ПриватБанка больше денег, чем у других банков страны, что свидетельствует о его высокой надежности – глава НБУ Валерия Гонтарева » 16-11-2015 16:09
» Проект Концепции развития агрострахования продолжает «обкатываться» на круглых столах » 24-06-2014 08:45
» Арендные отношения нуждаются в реформировании » 22-10-2013 11:46
» Агростраховий ринок в Україні продовжує розвиватися » 14-02-2013 15:28
» Чи доживе земельний мораторій до 2016 року? » 26-01-2013 08:10
» Не стоит защищать спекулянта » 11-12-2012 18:26
» Можно много говорить, но лучше все осмыслить » 26-09-2012 17:51
» Выборы как на ладони: презентация интерактивной карты нарушений и мониторингового отчета сети ОПОРА » 05-09-2012 21:03
» Прощання з тоталітаризмом – європейський досвід і українські реалії » 23-08-2012 10:16
» Перші підсумки громадського спостереження – фальстарт кандидатів » 17-05-2012 18:48
» Доллар по-прежнему самая надежная валюта для наличных вложений - эксперт » 25-02-2012 18:00
» Инфляция в феврале может быть сопоставима с январской – эксперт » 09-02-2012 08:24
» Нефтегазовая отрасль: рынок слияний и поглощений - 2011 » 03-02-2012 16:10
» Кредитование - единственный сегодня способ сбора средств на покупку жилья,-эксперт » 01-02-2012 18:05
» Еврозоне грозит недостаток кредитования » 23-01-2012 08:23

Видео

» Сюжет про відкриття футбольного поля на ДЮСШ «Освіта» » 05-01-2017 08:55
» Що гальмує реформу децентралізації на Херсонщині? » 08-10-2016 16:04
» Олександр Співаковський, народний депутат України, - гість "112 Україна" » 03-10-2016 20:51
» Виступ народних депутатів від Херсонщини Співаковського та Хланя на Міжнародному інвестиційному форумі "Таврійські горизонти" » 01-10-2016 10:05
» Юрий Одарченко о введении ВГА на Херсонщине » 14-09-2016 22:06
» Юрий Одарченко выламывает двери в Херсонском облсовете » 14-09-2016 08:07
» Андрій Гордєєв та Юрій Артеменко про інформбезпеку Херсонщини та України » 13-06-2016 07:52
» Артур Мериков о террористическом взрыве в Геническом районе » 15-04-2016 08:24
» Херсон: факельное шествие » 23-02-2016 19:38
» Андрей Путилов: Будущее украинской армии - это контрактная служба » 23-02-2016 18:04
» Ляшко: Дострокові вибори - відродження банди Януковича » 31-01-2016 10:53
» Брифінг народних депутатів Співаковського, Гордєєва,Креміня, щодо розгляду парламентом проекту ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо працевлаштування випускників) » 28-01-2016 18:55
» Як херсонські депутати бюджет приймали » 31-12-2015 09:18
» Чехи допоможуть львів'янам створювати БТРи за стандартами НАТО » 21-12-2015 09:50
» "Зброя перемоги" від ДК "Укроборонпром » 08-12-2015 07:10

Все видео
За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео


Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.

Подробнее


Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти


20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.

Подробнее


Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок


Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"