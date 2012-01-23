Павло Подобєд: Я вам розкажу про уродженців Донбасу, які абсолютно не відомі на Донбасі, але широко знані за кордоном
З похованням Мосендза в Швейцарії - схожа ситуація, що й з могилою Олеся в Чехії
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Гендиректор «Укроборонпрому» порівняв військові бюджети США, України та РФ-відео
Інтерв'ю директора "Укроборонпром" Романа Романова.
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Віктор Коваленко: В «Кристалі» я не виступав, лише грав проти них і завжди хотів перемогти
20-річний гравець розповів, чим займається у вільний час, що цінує в людях, і як йому грається у національній команді під керівництвом Андрія Шевченка.
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Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок
Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.
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Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо
Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.
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Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися
Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько
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