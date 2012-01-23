Олексій Омеляненко: Податкові преференції аграрних розписок
Йдеться про аграрні розписки. Ними вже можуть користуватися фермери восьми областей.
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Великокопанівський сільський голова Валентина Костенко: Людей ми не обідимо
Об’єднання до нас прийшло вже давно. Як тільки вийшов закон про децентралізацію, ми задумалися.
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Сільський голова Червоного Перекопа Галина Лобунько: Дороги назад нема. Україна повинна розвиватися
Розмова про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Червоного Перекопа (Зелений Під) Каховського району Галиною Лобунько
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Наскільки реально заощадити енергоресурси в приватному будинку?
Через підвищення тарифів українці починають звертати більшу увагу на доступні заходи з енергозбереження. Громадянська мережа ОПОРА поцікавилась у мешканця Північного мікрорайону міста Херсону Сергія Пономаренка, як економлять жителі приватного сектору.
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Сільський голова Червоного Чабана: Переробили готель та передали його прикордонникам у користування
Побував у селі Червоний Чабан (зараз Преображенка - повернута історична назва) Каланчацького району. Це на самому кордоні з Кримом.
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Сільський голова Хрестівки Сергій Хільченко: Ми приєдналися не до міста. Ми шукали собі рівних
Розмовляємо про майбутнє об’єднання громад, вибори, перспективи, надії та сподівання з сільським головою Хрестівки (Чаплинський район) Сергієм Володимировичем Хільченком
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