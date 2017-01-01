Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс на зайняття посад державної служби категорії «В»:
• Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів (2 посади);
• Головний спеціаліст відділу заповідної справи та біоресурсів:
• Провідний спеціаліст відділу поводження з відходами, надрокористування та екологічної експертизи;
• Спеціаліст відділу поводження з відходами, надрокористування та екологічної експертизи.
Документи приймаються до 10 березня 2017 року включно. Прийом документів здійснюється з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за адресою: м. Херсон, пров. Козацький, 10.
Для отримання повної інформацію з питань проведення конкурсу звертатись за тел. (0552) 26-31-95, e-mail: dp-ekolodgy@khoda.gov.ua