Учасники бойових дій, інваліди війни та члени сімей загиблих учасників АТО мають право на безоплатне одержання ліків.
Ветеранам війни повинні видаватися безкоштовно лікарські засоби та вироби медичного призначення, що відпускаються за рецептами лікарів. Таке ж право на безоплатне одержання медпрепаратів мають інваліди, що отримали травми у наслідок бойових дій та члени сімей загиблих учасників АТО. Про це наголосили у ІРЦ «Правовий простір».
—Бійці не завжди знають, на що вони мають пільги, — зазначає юрист ІРЦ «Правовий Простір» Сергій Плахотнюк,— учасники бойових дій, інваліди війни та члени сімей загиблих учасників АТО мають право на безоплатне одержання ліків, лікарських засобів імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів.
Сергій Плахотнюк зазначає, що учасникам війни ці пільги надаються лише, якщо їх дохід за останні 6 місяців з розрахунку на одного члена сім'ї є меншим за той, який дає право на податкову соціальну пільгу.
Детальніше про пільги можна дізнатися в ГО ІРЦ «Правовий Простір» . Попередній запис на безоплатну первинну правову допомогу учасникам АТО і членам їх сімей відбувається за телефоном 0994683848.
Тетяна Фінкевич, ІРЦ “Правовий простір”