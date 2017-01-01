В Херсонській області працює мобільна група, яка оперативно проводить роз’яснювальну роботу про переваги служби за контрактом в ЗСУ, зокрема до частин оперативного командування «Південь».



Останнім часом в країні змінилося ставлення до Збройних Сил України на краще. Потреба у професійній армії стала нагальною та очевидною. Переведення збройних сил на комплектування за контрактом є одним із найважливіших етапів їх розвитку.



Залучення до військової служби за контрактом кращих військовослужбовців-професіоналів, які мають бойовий досвід, суттєво впливає на кількісно-якісний показник Збройних Сил України, дозволяє підвищити рівень їх укомплектованості, загальноосвітній рівень, підвищити морально-психологічні та інші характеристики військовослужбовців, а також значно знизити соціальну напругу у суспільстві, пов’язану із системою комплектування за призовом.



Комплектування екіпажів військової техніки фаховими військовослужбовцями – контрактниками, впливає також на терміни експлуатації військової техніки, зниження її втрат через непрофесійне використання.



Міністерство оборони України проводить відбір кандидатів на проходження військової служби за контрактом в Збройних Силах України.



На військову службу за контрактом приймаються громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження військової служби.



Президентом України визначено завдання щодо подальшого підвищення у 2017 році соціальних стандартів, грошового, матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, розбудови боєздатної армії і приведення її до стандартів армій країн НАТО.



Основними перевагами військової служби за контрактом є:



1. Стабільне грошове забезпечення та поетапне його зростання.



З 01 січня 2016 року військовослужбовці Збройних Сил України отримують підвищене грошового забезпечення, приблизна зарплатня військовослужбовців складає:



• рядового та сержантського складу від 7 до 10 тис. грн,

• офіцерського складу від 11 до 14 тис. грн.



Також з 01 січня 2016 року при заключенні контракту передбачено одноразову грошову допомогу:



– особам рядового складу – 8 мінімальних заробітних плат,

– особам сержантського і старшинського складу – 9 мінімальних заробітних плат,

– особам офіцерського складу – 10 мінімальних заробітних плат.



2. Можливість кар’єрного зростання.



Запроваджена можливість присвоєння первинного військового звання “молодший лейтенант” військовослужбовцям сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом при наявності вищої освіти.



Запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти.



3. Право на безкоштовне отримання заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (після закінчення терміну першого контракту);



4. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм і термінів;



5. Отримання військовослужбовцями та членами їх сімей безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у військових медичних закладах охорони здоров’я.

Тільки сильна та професійна армія є гарантом безпеки та свободи нашої держави, нашого народу, наших дітей.



Контактні особи, які очолюють мобільну групу:



• начальник відділу цивільно-військового співробітництва оперативного командування «Південь» підполковник Назаров Владислав Валерійович, тел. 0633617104, 0677436321



• заступник військового комісара по роботі з особовим складом – начальник групи по роботі з особовим складом та громадськістю Херсонського обласного військового комісаріату підполковник Рибіцький Олександр Володимирович, тел. 0990006137.



• також за інформацією звертайтеся до районних (міських) військових комісаріатів Херсонської області незалежно від місця реєстрації.