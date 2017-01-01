

Хмельниччина готова до практичного впровадження аграрних розписок Публикации Очікується, що в Хмельницькій області невдовзі буде оформлено одразу кілька аграрних розписок. Про це під час круглого столу «Аграрні розписки – новий інструмент фінансування фермерських господарств», який 1 березня відбувся в обласному центрі, повідомила заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької ОДА Лариса Молчан.



Вона також додала, що процес впровадження кредитної новації в регіоні прискориться, якщо буде досконало вивчено досвід її застосування в інших областях. Йдеться про Полтавську, Вінницьку, Черкаську, Харківську, Тернопільську, Миколаївську та Сумську областях, які також долучилися до роботи з аграрними розписками.



У своєму виступі перед учасниками круглого столу заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької ОДА Вадим Конончук зазначив, що використання нового фінансового інструменту є на часі. І пояснив, що аграрні розписки є важливим інструментом, який може надати додаткові можливості при товарному або фінансовому кредитуванні агровиробників.



На сьогодні кредитори вимагають в більшості випадків у заставу основні засоби виробництва. Однак є і такі кредитори, які сприймають майбутній врожай як найбільш ліквідний і одночасно основний потенціал результату роботи агровиробника. Також слід розуміти, що перевагу в кредитуванні мають переважно ті господарства, які вже давно та успішно працюють на аграрному ринку.



Малі та середні сільгоспвиробники в залежності від результатів фінансового року відчувають гостру нестачу в короткостроковому фінансуванні оборотних витрат. Вони роблять значні інвестиції в основні засоби, в сільгосптехніку та обладнання, оскільки від цього залежить їхній подальший розвиток. Однак потреба в доступних оборотних коштах вимагає вирішення. Основними параметрами є саме вартість та швидкість їх отримання.



«Дрібним сільгоспвиробникам дуже важко зайти на ринок товарів і одержати кошти для розвитку свого бізнесу. І тут аграрні розписки, які даються під майбутній врожай, дозволяють таким фермерам залучати необхідні ресурси», - сказав Вадим Конончук.



Хмельниччина почала працювати з аграрними розписками восени минулого року. За цей час за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства юстиції України, місцевих органів влади та Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні», який працює за підтримки уряду Швейцарської Конфедерації, було проведено значну підготовчу роботу. Зокрема, відбулася низка тренінгів те семінарів, учасниками яких стали місцеві сільгоспвиробники, постачальники матеріально-технічних і фінансових ресурсів, нотаріуси та інші.



Ця робота виявилася результативною. За інформацією начальника Відділу з питань нотаріату Головного управління юстиції в Хмельницькій області Наталії Муляр, на сьогоднішній день 1 нотаріус Новосвітського району вже підключений до Реєстру аграрних розписок і ще 7 нотаріусів перебувають у процесі такого підключення. Вони представляють Кам’янець-Подільський, Славутський, Городоцький, Волочиський райони та місто Хмельницький.

«Наші плани – мати нотаріусів, підключених до Реєстру аграрних розписок, у кожному районі», - сказала вона.



Питання доступу до фінансових та матеріально-технічних ресурсів для аграріїв особливо загострилося напередодні весняних польових робіт. З ним уже стикаються малі та середні сільгоспвиробники, і не лише Хмельницької області.



«Треба розуміти, що дрібні та середні фермерські господарства мають великий потенціал на зростання, – підкреслив керівник Проекту IFC Олексій Омеляненко. – Я поважаю українських аграріїв за те, що вони долучилися до вивчення та впровадження сучасних технологій. Вони вже мають достатній досвід, але іноді постає проблема в отриманні додаткового фінансування, аби цей потенціал реалізувати. Тому ми намагаємося вирішити це питання за допомогою аграрних розписок. І таким чином сприяємо налагодженню співпраці між аграріями і кредиторами».



Серед присутніх на круглому столі були представники OTP Bank, Креді Агріколь Банку, ОККО Агротрейд, постачальників техніки Тайтен Машінері та ТОВ «Укравтозапчастини», компанії Syngenta.



Зокрема, Віктор Борчевський поділився практичним досвідом роботи компанії Syngenta з аграрними розписками. «Наші перші 3 розписки були видані в Полтавській області. Минулого року їх уже було 14. Загальна сума залучених за ними коштів перевищила 80 млн. гривень. Цього року плануємо заходити в нові області. Пропонуємо робити форвардні угоди на врожай пшениці та кукурудзи. При цьому фермер отримує ціну, прив’язану до валюти, і має можливість зафіксувати цю ціну вище, якщо вона почне зростати. Syngenta сприймає аграрні розписки дуже позитивно. До них ми додаємо ще 4% знижки на нашу продукцію».



До фінансування агровиробників за аграрними розписками долучаються нові кредитори. З 1 лютого з цим інструментом почав працювати ОТР Bank, який спільно з IFC реалізував спрощений, прискорений і стандартизований підхід до фінансування фермерів в рамках програми «Агро-фабрика». Завдяки цьому проекту невеликі господарства (від 500 до 5000 гектарів), які займаються вирощуванням зернових та олійних культур, отримують доступ до швидких грошей для посівної кампанії та збору врожаю на оптимальних умовах.



Під час круглого столу зазначалося, що з 2014 року, відколи почали працювати аграрні розписки, на сьогодні їх уже оформлено 80. Загальна сума залучених за ними коштів сягає 464 млн. гривень. Серед областей найбільше аграрних розписок видано на Вінниччині – 31, на Полтавщині цей показник сягає 19, так само 19 їх виписано на Черкащині, на Харківщині – 11.



Із загальної кількості розписок 51 вже закрита, що засвідчує успішність їх використання.



Весняні круглі столи зазвичай проводяться за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства юстиції України, Проекту IFC та місцевих органів влади в тих регіонах, які почали впроваджувати аграрні розписки лише нещодавно. Очікується, що невдовзі такі заходи відбудуться в Тернополі, Миколаєві та в Сумах.



Микола ЛУГОВИЙ, Національний прес-клуб «Українська перспектива»





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