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Мешканці Авдіївки потребують гуманітарної допомоги
Звертаємось до волонтерів, підприємців і небайдужих мешканців Херсонщини з проханням надати допомогу мешканцям Авдіївки, чиї будинки постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків.

За дорученням Президента України Херсонська облдержадміністрація активізує роботу щодо збору необхідних потреб для надання допомоги мешканцям Авдіївки.

У переліку необхідних матеріалів:

• Цемент
• Шифер
• Руберойд
• Пиломатеріали (дошки, бруси, МДФ, ДСП, фанера)
• Плівка
• Сухі суміші
• Засоби обробки деревини
• Скло
• Кабельна продукція
• Гідранти 1250, 1750
• Полімерний люк
• Сталь листова (20мм.
• Засувка діаметр 100, 150, 200, 300
• Мотопила 30 м3/год, 50 м3/год
• Бетономішалка
• Бензопила
• Драбина-трансформер 6-9 м
• Фал рятувальний
• Вентилятор для провітрювання каналізаційних колодязів
• Буржуйка
• Протигаз ПШ-1, ПШ-2
• Насосний агрегат Д 320-5б
• Зварювальний апарат АДД 40
• Зварювальний апарат 220V, діаметр 4, 380V
• САК (дизель)
• Кабелі та тримачі
• Зварювальний пристрій напівавтомат (потужний) 12-20 мм
• Відбійний молоток електричний
• Відбійний пневмомолоток
• Перфоратор – 10 шт. (середні)
• Кутова шліфувальна машина (діаметр 230 та діаметр 125)
• Трубогин ручний
• Абразивні різці для токарного станка
• стаціонарний відрізний верстат для різання труб, арматури, куточка
• Ключі газові № 1, № 2, № 3, № 4
• OSB
• Шифер
• Дошка (товщина 25 мм)
• Руберойд
• Брус (100*50, 150*50)
• Фанера (4, 6 мм)
• Шиферні цвяхи,
• Цвяхи 25, 70, 150, 200, 250
• Цегла
• Скло
• Віконний штапик

Для надання допомоги звертатись:

- до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА
за адресою: пр.Ушакова, 47;
- за номерами телефону: (0552) 42-01-97, 093-99-18-250.

Кожна, навіть невеличка допомога, допоможе постраждалим!



 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 08:55   ::  Посмотрели: 37  


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