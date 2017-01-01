

Посвідка на проживання в Україні: хто та за яких умов має право на отримання документа Новости Херсонской области



Підтвердженням того, що іноземець або особа без громадянства законно перебуває на території нашої держави є посвідка на тимчасове та постійне проживання в Україні. Будучи документованими посвідкою зазначені особи користуються тими ж правами і свободами, а також мають такі ж обов’язки, що й громадяни України.



Право на оформлення посвідки на тимчасове проживання мають іноземці, які прибули в Україну з метою працевлаштування, навчання, возз’єднання із сім’єю (коли один з подружжя – громадянин України; коли один з членів сім’ї має посвідку на тимчасове проживання в Україні), реалізації проекту міжнародної технічної допомоги; роботи в релігійній організації, в представництвах та філіях іноземних організацій, компаній або банків; культурної, освітньої, наукової та добровольчої діяльності; роботи кореспондентом або представником іноземного ЗМІ.



Однією із підстав для отримання посвідки на постійне проживання в нашій країні є отримання дозволу на імміграцію.



Посвідка на постійне проживання не обмежує перебування людини в Україні часовими рамками, однак, варто пам’ятати, що при досягненні 25-ти та 45-ти річного віку, впродовж місяця потрібно звернутися в підрозділ міграційної служби за місцем реєстрації для її обміну, інакше документ буде вважатися недійсним.



Посвідка на тимчасове проживання є дійсною протягом року і за наявних підстав може бути продовжена.



Документ , виданий студентам-іноземцям, підтверджує їх законні підстави на тимчасове проживання в Україні та діє впродовж періоду навчання. Після закінчення дії посвідки подальше перебування в Україні є порушенням міграційного законодавства. Наразі в Херсонських вищих навчальних закладах навчається понад 100 іноземних студентів.



Є випадки, в яких посвідка підлягає обміну, а саме у разі:



1) зміни прізвища, імені та по батькові іноземця та особи без громадянства;



2) установлення розбіжностей у записах (невідповідності внесених до посвідки записів записам в інших документах);



3) непридатності посвідки до користування (пошкодження з різних причин тощо).



Для того, аби оформити ту чи іншу посвідку, іноземцеві слід звернутися до територіальних підрозділів Державної міграційної служби (ДМС). Зробити це потрібно не пізніше ніж за 15 днів до закінчення дозволеного строку перебування на території України (для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні ) та 7 днів (для оформлення посвідки на постійне проживання в Україні) або ж протягом дії дозволу на імміграцію, який видається строком на 1 рік.



Міграційною службою Херсонщини упродовж 2016 року прийнято у провадження та оформлено 733 посвідки на постійне проживання в Україні, з яких 297 – оформлено вперше, 436 – здійснено обмін.



Видано 278 та продовжено 333 посвідки на тимчасове проживання, з них: на підставі працевлаштування – 45, виконання релігійних обрядів – 35 особи; возз’єднання сім’ї – 465 , навчання – 62, наукова, культурна та освітня діяльність – 3, робота в представництві іноземної держави- 1.



Згідно ч. 1 ст. 203 КУпАП порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





Іоанна Євич Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та ЗМІ УДМС України в Херсонській області

На території Херсонщини проживає близько 7600 іноземних громадян, які іммігрували в Україні для постійного проживання або мають законні підстави проживати тимчасово.Підтвердженням того, що іноземець або особа без громадянства законно перебуває на території нашої держави є посвідка на тимчасове та постійне проживання в Україні. Будучи документованими посвідкою зазначені особи користуються тими ж правами і свободами, а також мають такі ж обов’язки, що й громадяни України.Право на оформлення посвідки на тимчасове проживання мають іноземці, які прибули в Україну з метою працевлаштування, навчання, возз’єднання із сім’єю (коли один з подружжя – громадянин України; коли один з членів сім’ї має посвідку на тимчасове проживання в Україні), реалізації проекту міжнародної технічної допомоги; роботи в релігійній організації, в представництвах та філіях іноземних організацій, компаній або банків; культурної, освітньої, наукової та добровольчої діяльності; роботи кореспондентом або представником іноземного ЗМІ.Однією із підстав для отримання посвідки на постійне проживання в нашій країні є отримання дозволу на імміграцію.Посвідка на постійне проживання не обмежує перебування людини в Україні часовими рамками, однак, варто пам’ятати, що при досягненні 25-ти та 45-ти річного віку, впродовж місяця потрібно звернутися в підрозділ міграційної служби за місцем реєстрації для її обміну, інакше документ буде вважатися недійсним.Посвідка на тимчасове проживання є дійсною протягом року і за наявних підстав може бути продовжена.Документ , виданий студентам-іноземцям, підтверджує їх законні підстави на тимчасове проживання в Україні та діє впродовж періоду навчання. Після закінчення дії посвідки подальше перебування в Україні є порушенням міграційного законодавства. Наразі в Херсонських вищих навчальних закладах навчається понад 100 іноземних студентів.1) зміни прізвища, імені та по батькові іноземця та особи без громадянства;2) установлення розбіжностей у записах (невідповідності внесених до посвідки записів записам в інших документах);3) непридатності посвідки до користування (пошкодження з різних причин тощо).Для того, аби оформити ту чи іншу посвідку, іноземцеві слід звернутися до територіальних підрозділів Державної міграційної служби (ДМС). Зробити це потрібно не пізніше ніж за 15 днів до закінчення дозволеного строку перебування на території України (для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні ) та 7 днів (для оформлення посвідки на постійне проживання в Україні) або ж протягом дії дозволу на імміграцію, який видається строком на 1 рік.Міграційною службою Херсонщини упродовж 2016 року прийнято у провадження та оформлено 733 посвідки на постійне проживання в Україні, з яких 297 – оформлено вперше, 436 – здійснено обмін.Видано 278 та продовжено 333 посвідки на тимчасове проживання, з них: на підставі працевлаштування – 45, виконання релігійних обрядів – 35 особи; возз’єднання сім’ї – 465 , навчання – 62, наукова, культурна та освітня діяльність – 3, робота в представництві іноземної держави- 1.Згідно ч. 1 ст. 203 КУпАП порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





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