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Виповнилось 14 років – зобов’язаний отримати паспорт!
З метою забезпечення дотримання вимог законодавства України стосовно оформлення паспорта громадянина України, міграційна служба Херсонщини нагадує! Кожен українець, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

Слід пам`ятати, не будучи документованим громадянським паспортом, особа не зможе здійснити багато важливих та необхідних дій, реалізувати більшість передбачених законодавством прав та інтересів.

Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Виготовляється він у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (ID- картка).

Оформляється паспорт особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку — на кожні 10 років.

Оформлення паспорта вперше здійснюється безкоштовно.

Звернутися для оформлення паспорта особа повинна упродовж місяця після досягнення 14 - річного віку, а у разі виникнення обставин , у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну - документи подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин.

ID - картка видається не пізніше ніж через 20 робочих днів (у разі оформлення в звичайному режимі) або не пізніше ніж через 10 робочих днів (у разі оформлення в терміновому режимі). Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів.

Документи для оформлення паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються до центрів надання адміністративних послуг, державного підприємства «Документ, територіальних органів та територіальних підрозділів Державної міграційної служби за зареєстрованим місцем проживання.

Особа, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи до територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем фактичного проживання в Україні.

ID - картка також оформлюється у разі зміни прізвища, втрати паспорта-книжечки, при досягненні 25-та 45-ти річного віку (за бажанням замість вклеювання фотокартки), а також у разі непридатності до користування.

За оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, установлених
законодавством. Розмір адміністративного збору включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізації.

Вартість оформлення паспорта громадянина України не пізніше ніж через 20 робочих днів складає 279 грн. (87 грн. – вартість адміністративної послуги, 192 грн. – вартість бланка). Вартість оформлення паспорта громадянина України не пізніше ніж через 10 робочих днів складає 366 грн. (174 грн. – вартість адміністративної послуги, 192 грн. – вартість бланка).

За видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого сплачується Державне мито у розмірі 34 грн.

До завершення роботи із забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби матеріально-технічними ресурсами, необхідними для оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі картки, паспорт може оформлятися у формі книжечки.

Міграційна служба наголошує, що обов’язкової заміни паспорта-книжечки на паспорт - картку законодавством не передбачено. Відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії.

Іоанна Євич УДМС України в Херсонській області



 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 18:36   ::  Посмотрели: 75  


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