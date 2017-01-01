Державна прикордонна служба України на виконання доручення Президента України ініціювала збільшення розміру грошової винагороди за безпосередню участь прикордонників в антитерористичній операції.
Так, Адміністрацією Держприкордонслужби вже опрацьовано проект відповідного наказу про підняття грошової винагороди військовослужбовцям, які проходять службу в зоні АТО.
Після його підписання розмір виплати на першій лінії оборони (лінії бойового зіткнення) складе 6 тисяч гривень, що більше ніж раніше на 1,8 тисяч гривень, а в інших районах (місцях) проведення АТО становитиме 2,4 тисячі гривень (збільшення на 1,2 тисячі гривень).
Варто також наголосити, що принципово важливим здобутком минулого року було реальне підвищення грошового забезпечення прикордонників до рівня військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії.
Це стало можливим завдяки підтримці Президента України, Уряду, Міністра внутрішніх справ та небайдужих народних депутатів України.
Нині контрактник першого року служби вже отримує 7 тисяч гривень, а лейтенант після закінчення навчального закладу – 9,5 тисяч гривень.
Крім того, варто зауважити, що цьогорічний бюджет дозволяє Держприкордонслужбі зберегти позитивну динаміку виплат та забезпечити на належному рівні поточні потреби служби. Він є бюджетом росту та розвитку. Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» для прикордонного відомства затверджено видатки у сумі 7 млрд. 063,2 млн. грн., з яких видатки за загальним фондом у порівнянні з 2016 роком збільшено на 785,5 млн. грн. або на 12,6 %.