Тетяна Бельдюгіна: Нам залишається власну долю «брати в свої руки»

Степова Костянтинівка. Навколо, такі ж села. Жодного селища, містечка, райцентру. Периферія, степ та ґрунтові дороги. Але там живуть люди і вони не збираються «вмирати». Вони шукають шляхи, намагаються не тільки врятувати село, а й дивитися у майбутнє, сподіватися, мріяти.
Таврійський край об’єднується. Це приємний процес, він вселяє надію, він зупиняє процес знищення села.
29 жовтня на Херсонщині відбудуться перші вибори в об’єднаних громадах, серед них і Костянтинівська ОТГ (Горностаївський район).
Про перспективи, надії, проблеми, та мрії, про сільську жінку в політиці говоримо з діючим Костянтинівським сільським головою, кандидатом на посаду голови Костянтинівської ОТГ Тетяною Володимирівною Бельдюгіною.
Тетяна Володимирівна Бельдюгіна - діючий голова Костянтинівської сільської ради, кандидат на посаду голови Костянтинівської ОТГ. На вибори йде як самовисуванка. Як говорить сама Тетяна Володимирівна: політикою не займаюся тому, що народ не підтримує зараз, і не дивиться на те, хто від якої партії йде. Хочу, щоб наша громада була квітучою.
Чи є у вас досвід адміністративної, керівної, чи громадської роботи?
Громадська робота була 5 років – депутатом селищної ради. З 2015 року - голова Костянтинівської сільради.
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