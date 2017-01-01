

Інформація Голопристанської районної виборчої комісії Новости Херсона » Срочно!



Вказаною вище постановою у Голопристанському районі Херсонської області призначено перші вибори до сільської ради Бехтерської сільської об'єднаної територіальної громади та Бехтерського сільського голови та сільської ради Чулаківської сільської об’єднаної територіальної громади та Чулаківського сільського голови.



Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів призначено на неділю, 29 жовтня 2017 року.



Відповідно, 15 вересня 2017 року Голопристанською районною виборчою комісією прийнято постанови “Про Бехтерську сільську виборчу комісію” та “Про Чулаківську сільську виборчу комісію”, якою утворено Бехтерську та Чулаківську сільські виборчі комісії.



Втім, представники окремих політичних сил залишились незадоволеними складом утворених комісій та намагаючись використати судову гілку влади на свою користь здійснили спробу змінити склад однієї з них.



Голопристанська районна виборча комісія була змушена доводити правомірність своїх дій у судовому засіданні та спромоглася переконати суд у правомірності вчинених нею дій (справа № 821/1405/17).



Водночас, комісія звернула увагу суду на цікаві факти, які могли б лишитись непоміченими, якби політичні сили не спробували “переформотувати” новоутворені сільські комісії, вдаючись при цьому до підробки документів.



Так, 20 вересня 2017 року відбувся розгляд адміністративної справи №821/1405/17 за позовом Голопристанської районної організації "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" до Голопристанської районної виборчої комісії Херсонської області про визнання бездіяльності протиправною, визнання рішення незаконним, його скасування та зобов'язання вчинити певні дії.



Під час розгляду справи судом з'ясовано, що представником Голопристанської районної організації політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина” Загороднюком Андрієм Івановичем (голова Голопристанської районної організації політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”) було подано кандидатуру до складу сільської виборчої комісії, яка заяву про згоду на участь у роботі виборчої комісії не надавала.



Крім того, як встановлено судом, дана особа взагалі жодних заяв зазначеній вище політичній партії не писала. Тобто, суд дійшов висновку, що дана обставина може свідчити про можливу підробку документів.



Звернемо увагу читачів, що в даному випадку, письмова згода особи на участь у виборах має принципово важливе значення, адже згідно зі статтею 22 Закону України “Про місцеві вибори”, політичні партії, що бажають мати своїх членів виборчих комісій, мають подати, у тому числі, власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах.



Також суд звернув увагу на те, що підписи на заявах осіб, які подані до районної виборчої комісії Загороднюком А.І. з метою їх включення до складу сільських виборчих комісій, не є ідентичними з підписами у паспортах відповідних осіб. З цього судом зроблено висновок про можливу підробку підписів та винесено окрему ухвалу щодо доведення цієї інформації до відома Прокуратури Херсонської області з направленням необхідних копій матеріалів адміністративної справи про наявність ознак злочину для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли ,порушенню закону. Тож, подальшим розглядом даного питання будуть займатись правоохоронні органи.



Враховуючи, що на 24 грудня 2017 року Центральною виборчою комісією оголошено вибори ще у трьох сільських радах Голопристанського району Херсонської області, районна виборча комісія наголошує на необхідності додержання виборчого законодавства суб'єктами виборчого процесу з метою його належної організації та недопущенні зриву.



Нагадуємо, що виборчій процес в Україні (щодо місцевих виборів) здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеві вибори”, інших актів законодавства.



Виборчий процес здійснюється на засадах дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 3-8 Закону України “Про місцеві вибори”; законності та заборони незаконного втручання будь-кого в цей процес; політичного плюралізму та багатопартійності; публічності і відкритості; свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії, місцеві організації партій, кандидати; неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до місцевих організацій партій, кандидатів.



За інформацією Голопристанської районної виборчої комісії Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 18 серпня 2017 року № 164 Центральної виборчою комісією з 09 вересня 2017 року оголошено про початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.Вказаною вище постановою у Голопристанському районі Херсонської області призначено перші вибори до сільської ради Бехтерської сільської об'єднаної територіальної громади та Бехтерського сільського голови та сільської ради Чулаківської сільської об’єднаної територіальної громади та Чулаківського сільського голови.Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів призначено на неділю, 29 жовтня 2017 року.Відповідно, 15 вересня 2017 року Голопристанською районною виборчою комісією прийнято постанови “Про Бехтерську сільську виборчу комісію” та “Про Чулаківську сільську виборчу комісію”, якою утворено Бехтерську та Чулаківську сільські виборчі комісії.Втім, представники окремих політичних сил залишились незадоволеними складом утворених комісій та намагаючись використати судову гілку влади на свою користь здійснили спробу змінити склад однієї з них.Голопристанська районна виборча комісія була змушена доводити правомірність своїх дій у судовому засіданні та спромоглася переконати суд у правомірності вчинених нею дій (справа № 821/1405/17).Водночас, комісія звернула увагу суду на цікаві факти, які могли б лишитись непоміченими, якби політичні сили не спробували “переформотувати” новоутворені сільські комісії, вдаючись при цьому до підробки документів.Так, 20 вересня 2017 року відбувся розгляд адміністративної справи №821/1405/17 за позовом Голопристанської районної організації "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" до Голопристанської районної виборчої комісії Херсонської області про визнання бездіяльності протиправною, визнання рішення незаконним, його скасування та зобов'язання вчинити певні дії.Під час розгляду справи судом з'ясовано, що представником Голопристанської районної організації політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина” Загороднюком Андрієм Івановичем (голова Голопристанської районної організації політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”) було подано кандидатуру до складу сільської виборчої комісії, яка заяву про згоду на участь у роботі виборчої комісії не надавала.Крім того, як встановлено судом, дана особа взагалі жодних заяв зазначеній вище політичній партії не писала. Тобто, суд дійшов висновку, що дана обставина може свідчити про можливу підробку документів.Звернемо увагу читачів, що в даному випадку, письмова згода особи на участь у виборах має принципово важливе значення, адже згідно зі статтею 22 Закону України “Про місцеві вибори”, політичні партії, що бажають мати своїх членів виборчих комісій, мають подати, у тому числі, власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, згоду виконувати посадові обов'язки голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії, про ненадання згоди на участь у роботі виборчої комісії іншим суб'єктам подання на відповідних виборах.Також суд звернув увагу на те, що підписи на заявах осіб, які подані до районної виборчої комісії Загороднюком А.І. з метою їх включення до складу сільських виборчих комісій, не є ідентичними з підписами у паспортах відповідних осіб. З цього судом зроблено висновок про можливу підробку підписів та винесено окрему ухвалу щодо доведення цієї інформації до відома Прокуратури Херсонської області з направленням необхідних копій матеріалів адміністративної справи про наявність ознак злочину для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли ,порушенню закону. Тож, подальшим розглядом даного питання будуть займатись правоохоронні органи.Враховуючи, що на 24 грудня 2017 року Центральною виборчою комісією оголошено вибори ще у трьох сільських радах Голопристанського району Херсонської області, районна виборча комісія наголошує на необхідності додержання виборчого законодавства суб'єктами виборчого процесу з метою його належної організації та недопущенні зриву.Нагадуємо, що виборчій процес в Україні (щодо місцевих виборів) здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеві вибори”, інших актів законодавства.Виборчий процес здійснюється на засадах дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 3-8 Закону України “Про місцеві вибори”; законності та заборони незаконного втручання будь-кого в цей процес; політичного плюралізму та багатопартійності; публічності і відкритості; свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії, місцеві організації партій, кандидати; неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до місцевих організацій партій, кандидатів.







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:|: Версия для печати :|: Комментариев: 0 :: Дата: 25 октября 2017 :: Посмотрели: 172





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