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«Прозорість» бюджетних витрат у Херсонському Вищому училищі фізичної культури (ХВУФК)
«Прозорість» бюджетних витрат у Херсонському Вищому училищі фізичної культури (ХВУФК) вже не дивує. Намагання тимчасово виконуючого обов’язки керівництва приховати інформацію щодо витрат бюджетних коштів наштовхує на однозначні висновки.

Декілька разів ГО «Асоціація блоггерів «Новамедіа» зверталася з запитом щодо отримання копій договорів між училищем та ФОП К. Кифорук про закупівлю різного роду продукції (наприклад: жіночих прокладок та зубної пасти). Спочатку повідомляли, що надати таку інформацію не можуть так як це якась там таємниця. Продовжували наполегливо звертатися, крім цього колеги підтримали і ця інформація набула певного розголосу. Нарешті отримали відповіді.

Гадаю перемога! Ось вони ці договори. Але не так сталося, як гадалося… Договори є, але без додатків (які є невід’ємною частиною договору). Ну ось наприклад договір поставки №227-2210 від 14.07.2017 року. У пункті 2.1 чітко зазначено: вартість товару вказана у специфікації (Додаток№1) до цього договору. Все добре, але цього додатку у відповіді яку прислали немає!

Що приховує тимчасова адміністрація училища? Відповідь зрозуміла.

Змушені звернутися згідно законодавства до відповідних контролюючих органів для перевірки невиконання норм законодавства з боку керівництва ХВУФК. А скоро конкурс хоча кажуть, що там все вже «порєшалі», але …

Протокол про адміністративне правопорушення та рішення суду щодо порушення законодавства можуть «остудіть буйну головушку» та не додати впевненості.. А може і «поламати хатки»




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 Комментариев: 0  ::  Дата: 18 октября 2017   ::  Посмотрели: 105  





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