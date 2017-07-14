«Прозорість» бюджетних витрат у Херсонському Вищому училищі фізичної культури (ХВУФК) вже не дивує. Намагання тимчасово виконуючого обов’язки керівництва приховати інформацію щодо витрат бюджетних коштів наштовхує на однозначні висновки.
Декілька разів ГО «Асоціація блоггерів «Новамедіа
» зверталася з запитом щодо отримання копій договорів між училищем та ФОП К. Кифорук про закупівлю різного роду продукції (наприклад: жіночих прокладок та зубної пасти). Спочатку повідомляли, що надати таку інформацію не можуть так як це якась там таємниця. Продовжували наполегливо звертатися, крім цього колеги підтримали і ця інформація набула певного розголосу. Нарешті отримали відповіді.
Гадаю перемога! Ось вони ці договори. Але не так сталося, як гадалося… Договори є, але без додатків (які є невід’ємною частиною договору). Ну ось наприклад договір поставки №227-2210 від 14.07.2017 року. У пункті 2.1 чітко зазначено: вартість товару вказана у специфікації (Додаток№1) до цього договору. Все добре, але цього додатку у відповіді яку прислали немає!
Що приховує тимчасова адміністрація училища? Відповідь зрозуміла.
Змушені звернутися згідно законодавства до відповідних контролюючих органів для перевірки невиконання норм законодавства з боку керівництва ХВУФК. А скоро конкурс хоча кажуть, що там все вже «порєшалі», але …
Протокол про адміністративне правопорушення та рішення суду щодо порушення законодавства можуть «остудіть буйну головушку» та не додати впевненості.. А може і «поламати хатки»
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