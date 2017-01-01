Співаковський: Саме ці звичайні хлопці не дали здійснитися намірам агресора, втримали країну

14 жовтня, у день великого християнського свята, Україна вшановує своїх мужніх і незламних захисників. Свята Покрова, яка споконвіку вважалася заступницею українського козацтва, три роки тому взяла під своє крило сучасне українське військо - відтоді, як було встановлене це свято, День захисника України. Весь цей час наші військові постійно доводять, що є справжніми нащадками козацької слави.
Їх звитяга та героїзм викликають повагу навіть у ворога. Та вони не якісь екранні супергерої, а звичайні люди - чиїсь близькі, друзі, рідні, знайомі... Просто у важку для країни годину ці чоловіки, не вагаючись, покинули затишні квартири і пішли робити головну чоловічу роботу — захищати своїх дітей, рідну землю і країну. Звичайні хлопці, яким в одну мить довелося стати захисниками всіх нас, усієї України. Саме ці звичайні хлопці не дали здійснитися намірам агресора, втримали країну і зараз наближають нашу перемогу над ворогом...
Про це розмірковував сьогодні зранку, під час мітингу з нагоди Дня захисника, коли вдивлявся в обличчя наших героїв. Тих, що стояли поруч в камуфляжі, і тих, чиї портрети вже вдивлялися в нас із Меморіалу Слави.... Це їм ми завдячуємо тим, що над нашими містами і селами зараз мирне небо, ми можемо займатися звичною роботою, а наші діти - ходити до школи, а не ховатися від обстрілів по підвалах.
У такі моменти, як сьогодні, особливо усвідомлюєш, як сильно всі ми маємо постаратися, щоб змінити себе і країну на краще, закласти підвалини її майбутнього розквіту. Адже саме заради цього наші хлопці зараз там, на сході, під кулями боронять наше сьогодення. Мусимо довести всім, що навіть в умовах війни Україна була і є сильною, соборною державою.
Дорогі захисники України! Ми вдячні вам, ми пишаємося вами! Ви — надія і опора нашої держави. Ваш подвиг ніколи не піде в забуття. Бо на цих подвигах відбувається зараз справжнє відродження нації і загартовується українська державність.
З такими захисниками Україна неодмінно переможе! Бажаю всім миру, витривалості, сили духу і надійного тилу. І нехай повсякчасно охороняє всіх нас Покрова Божої Матері!
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