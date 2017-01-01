Виклики та перспективи для місцевого самоврядування, що закладені в проекті Державного бюджету України на 2018 рік, обговорили сьогодні лідери громад Херсонщини.До участі у заході, який організувало регіональне відділення Асоціації міст України, були запрошені представники місцевих громад з усіх районів області. А приводом для дискусії стали деякі зміни, які пропонується внести до Бюджетного кодексу та деяких законодавчих актів України з наступного року. На думку лідерів громад, окремі з них здатні зіграти роль міни уповільненої дії, яка зведе нанівець перші позитивні результати бюджетної децентралізації.Як зазначали учасники дискусії, бюджетна децентралізація відкрила перед громадами нові можливості для розвитку, адже на це нарешті з’явилися кошти, і немаленькі. Так, за даними, які навела директор департаменту фінансів Херсонської ОДА Наталія Вітренко, лише за підсумками 9 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло понад 700 млн.гривень додаткових коштів. Деякі об’єднані громади збільшили свої доходи в кілька разів.Однак запропоновані Мінфіном законодавчі новації, як зазначали представники місцевого самоврядування, по суті, є спробою скинути певний тягар з державного бюджету і перекласти його на плечі громад. І це викликає у них серйозне занепокоєння, оскільки йдеться про долю життєво важливих галузей – первинної медицини, навчальних закладів, сфери ЖКГ тощо.В обговоренні взяв участь народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР з питань науки та освіти Олександр Співаковський. «Єдиний нардеп, який завжди знаходить час і можливість, щоб зустрітися з представниками місцевих громад» – як представила його виконавчий директор Херсонського РВ АМУ Лариса Оленковська.Олександр Співаковський насамперед інформував лідерів громад про поданий ним законопроект, яким пропонується ще на рік відтермінувати передачу технікумів та коледжів на місцеві бюджети, аж допоки МОН не буде відпрацьована ситуація по кожному з них. Також нардеп розповів про можливості, які відкриває перед місцевим самоврядуванням нещодавно прийнятий Закон «Про освіту», відповів на численні запитання.«Готовий максимально допомагати, щоб місцеві громади розвивалися, але з вашого боку також потрібна ініціатива», – зазначив він.В умовах децентралізації, підкреслив нардеп, успішний розвиток територій залежить вже не від Києва, а виключно від ініціативи тих людей, які на ній проживають. Від їх вміння хазяйнувати, залучати внутрішні інвестиції, турбуватися про молодь. Лише за умови покрашення якості соціальних послуг (освіти, медицини), створення нових робочих місць та розвитку інфраструктури молоді люди залишатимуться жити в рідному краї. А отже у цих територій з’явиться перспектива і буде майбутнє. «Люди — ось головний наш капітал», – підкреслив нардеп.На його думку, зараз гарний час нарешті позбавитися патерналістських очікувань і настроїв: «Держава за нас з вами нічого робити не буде. Тому у нас зараз унікальний шанс самим робити себе успішними».Що ж стосується претензій і пропозицій, що були висловлені представниками громад до проекту Держбюджету на наступний рік, було вирішено узагальнити їх та передати народним обранцям від Херсонщини у парламенті.