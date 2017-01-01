Кубок УЄФА: «Економац» - «Продексім» - 4:2

Після того, як у першому матчі другого ігрового дня на паркеті спорткомплексі «Єзеро» «Спортінг» декласував «Нікарс» з рахунком 7:1, поєдинок між «Економацем» та «Продексімом» маб бути більш принциповим для обох команд.



Для «Економаца» був шанс здобути другу перемогу поспіль, щоб 14 жовтня вирішити долю першого місця у двобої з чемпіоном Португалії. А от «Продексіму» було важливо здобути першу перемогу в єврокубках, щоб мати не тільки шанси на підсумкове друге місце, а і психологічну перевагу над «Нікарсом», повідомляє . прес-служба Асоціації футзалу України



Проте, вже на 41-й секунді чемпіони Сербії повели в рахунку після влучного пострілу Сімі Сайотті, який підтвердив своє реноме бомбардира. Однак, на підопічних Ігоря Москвичова це, мабуть, не вплинуло, оскільки вони практично швидко прийшли до тями. А на 5-й хвилині «мельники» могли зрівнювати рахунок, проте Роніньо не зміг «пробити» з близької відстані Момчіловіча. Але те, що не вдалося одному бразильцю з грузинським паспортом, вдалося іншому. На 7-й хвилині «Продексім» здобув право на кутовий, який закінчився голом від Фумаси.



Здавалося, що після цього «Продексім» зможе заграти більш впевнено – так, як ми звикли це бачити. Але всі сподівання на це зруйнував другий гол «Економаца». Цього разу засмутив Ципуна Райчевіч, який додав гол до своєї гольової передачі, котра була віддана сербом на Сімі Сайотті під час першого взяття «Продексіма». Так рахунок став 2:1, і херсонцям знову довелось шукати ключі до воріт Момчіловіча.



Після результативної першої половини першого тайму друга його половина була багатою на позиційну боротьбу, що іноді виливалось у фоли. Відповідно, по такій грі трохи знизилась активність біля воріт як Момчіловіча, так і Ципуна. Але іноді таки «спалахи» відбувались. Щоправда, господарі майданчику все-таки намагались частіше «спалахувати». Більше того – трохи пізніше сербські футзалісти почали використовувати високий пресинг, який міг привести до реальних проблем біля воріт Ципуна. Проте, чемпіонам України все-таки вдалося виходити з цього високого пресингу і потроху загострювати гру біля чужих воріт.



Але немов грім серед ясного неба стався третій гол у ворота Ципуна. До нього призвела контратака, яку завершив точним ударом Матієвіч. Але варто віддати належне херсонцям, які до кінця першого тайму намагалися знайти можливість забити «гол у роздягальню». Старався створити щось небезпечне біля воріт «Економаца» Роніньо, але його індивідуальних дій для цього було замало.



А буквально на старті другого тайму (точніше – на 23-й хвилині) «Економац» збільшив свою перевагу. Дублем відзначився Сімі Сайотті. І вже після цього «Економац» заграв трохи спокійніше. Що залишалося робити в такій ситуації «Продексіму»? Мабуть, все-таки спробувати піти вперед, аби бодай би для початку скоротити рахунок. Однак, попереду у підопічних Ігоря Москвичова не завжди щось виходило. І, що найприкріше, часом здавалося, що у «Продексіма» не вистачало аргументів, за рахунок яких можна було би змінити хід гри. А от у «Економаца» в атаці справи були трохи краще. Футзалісти з Крагуєваца знаходили шпарини в обороні «Продексіма» і змушували Ципуна вступати у гру. Але голкіпер херсонців у цих епізодах грав надійно.



На 33-й хвилині «Продексім» міг скоротити рахунок, але Момчіловіч впорався з дальнім ударом Скорого. А вже після кутового, до якого призвів зазначений удар Скорого, В’ячеслав Чуднов зробив рахунок 4:2. У «Продексіма» залишалось близько семи хвилин для того, щоб врятувати гру. Але «Економац» одразу вирішив заспокоїти гру, до того ж, перевівши її на половину майданчику херсонців. Для того, щоб знизити відсоток володіння м’ячем у суперників, а також задля швидкого порятунку, «Продексім» став йти вперед великими силами. І це відкривало «економістам» можливості для контратак. Під час одного такого контрвипаду Матієвіч вийшов на побачення з Ципуном, але голкіпер «мельників» вийшов переможцем з цієї дуелі.



Зрештою, на останніх хвилинах матчу «Економац» все-таки більше тримав м’яч у себе, не даючи тим самим можливості випустити «мельникам» п’ятого гравця, аби врятувати гру. За 23 секунди до кінця Талес потужним ударом поцілив у поперечину воріт Ципуна, і це був останній небезпечний момент у цій зустрічі.

Отже, «Продексім» програв другий поєдинок у рамках Основного раунду Кубку УЄФА. І тепер, аби все-таки пройти дали, підопічним Ігоря Москвичова треба у суботу перемагати «Нікарс».



«Економац» (Сербія) – «Продексім» (Україна) – 4:2



Голи: Сімі Сайотті (1, 23), Райчевіч (8), Матієвіч (18) – Фумаса (7), В’яч. Чуднов (33)



«Економац»: Момчіловіч – Ігор, Д. Сорокін, Талес, Сімі Сайотті – Іванковіч, Рніч, Лазаровіч, Райчевіч – Матієвіч, Борісов, Пршич, Раміч



«Продексім»: Ципун – Бербенцев, Свірідов, Роніньо, Фумаса – Волянюк, В’яч. Чуднов, Скорий, Ланко – Калуков, Кісельов, Фетько, Федорченко



Попередження: Д. Сорокін (15), Матієвіч (19) – Бербенцев (14), В’яч. Чуднов (35)



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