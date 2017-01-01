Співаковський: Нарешті це сталося!

У Херсонському державному університеті урочисто відкрито новий спортивний майданчик - просторий, багатофункціональний, з сучасним штучним покриттям.
Це найкращий подарунок провідному вишу півдня України до його сторіччя, який тільки можна собі уявити! Хоча по-справжньому оцінити, наскільки визначною є ця подія для студентів та викладачів ХДУ, та й в цілому для нашого міста, здатен, мабуть, лише той, хто знає, яким був старий університетський спортмайданчик. Власне, це була лише назва...
Про новий, добре обладнаний майданчик для занять фізкультурою та спортом мріяли кілька поколінь наших спудеїв. І от 11 жовтня 2017 року ця мрія нарешті здійснилася. Вона стала реальністю завдяки цільовій субвенції у розмірі 1,5 млн.гривень, яку виділив український Уряд,повідомляє Новамедіа
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Порадіти за студентів та викладачів ХДУ, привітати їх зі святом сьогодні прийшло чимало поважних гостей — голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв, міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, депутати обласної та міської ради, представники спортивної громади міста. Звучало чимало гарних слів, побажань успіхів у навчанні і спорті.
Про те, що ще два місяці тому на цьому місці були зроблені тільки перші розмітки, про те, як заважала мінлива херсонська погода у такий чудовий сонячний день нікому навіть не хотілося згадувати...
Бо головне — це сталося! Сучасний університет отримав сучасний спортивний майданчик. Так і має бути. Подібні спортивні майданчики взагалі-то повинні стати стандартом для навчальних закладів. Українська молодь має бути не тільки освіченою, а й здоровою. І добре, що сьогодні це нікому не потрібно доводити.
Щиро вдячний Уряду на чолі з В. Гройсманом, для якого молодь, її освіта та здоров'я, є не меншим пріоритетом, ніж модернізація армії чи пенсійна реформа І окрема подяка Президенту України Петру Порошенку, який на зустрічі з освітянами особливо наголосив на тому, що освіту потрібно розглядати не як витратну, а як інвестиційну складову, як внесок у майбутнє.
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