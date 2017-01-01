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Парад Чемпионов собрал более 200 спортсменов-медалистов
Более двухсот спортсменов приняли участие в спортивном фестивале Параде Чемпионов. Такого количества медалей и чемпионов в одном месте Херсон, наверное, никогда еще не видел.



Открытие фестиваля началось с праздничного шествия и показательных выступлений спортсменов. В церемонии открытия фестиваля принял участие заместитель главы Херсонской ОГА Андрей Балонь.

На протяжении целого дня херсонцы имели возможность пробовать себя в различных видах спорта. Дети принимали участие в мастер-классах, родители общались с чемпионами. Более сорока локаций представляли известные всем виды спорта и достаточно новые для Херсона, такие как сквош и бочче.

На двух сценах фестиваля на протяжении всего дня проходили выступления спортивных и творческих коллективов города.

Специально приглашенная звезда чемпион Украины по силовому экстриму – Валерий Газаев провел турнир по силовому экстриму «Кубок чемпионов». В соревнованиях приняли участие известные украинские представители этого вида спорта. Президент Федерации силового экстрима Украины Валерий Газаев в финале фестиваля протянул за собой пожарную машину заполненную водой и людьми в кабине. Общий вес машины составил 20 тонн, 21 метр был пройден почти за 40 секунд. К примеру, во время всеукраинских соревнований вес машины составляет 8 тонн, а на международных доходит до 12 тонн.

Во время фестиваля проходил сбор средств для приобретения инвентаря спортивной школе для людей с инвалидностью, во время благотворительной акции было собрано 3825.00 гривен.

Фестиваль получился ярким и интересным, он оставил позитивные впечатления у детей и родителей, а спортсменов и тренеров вдохновил на новые победы и рекорды.




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