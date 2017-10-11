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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Гол від нардепа Співаковського (відео)
Вчора у Херсоні відкрили спортивний майданчик у Херсонському державному університеті. Будівництво відбувалося за сприяння уряду Володимира Гройсмана та завдяки активній допомозі у вирішенні питання фінансування народного депутата Олександра Співаковського. Загальна сума об’єкту – 1,5 млн. грн, повідомляє Український Південь

На такий великий спортивний майданчик вже давно очікували у виші, але ця подія стала можливою лише цього року, коли університет відзначає 100-річчя з моменту заснування.



Були під час відкриття і урочисті промови, і виступи творчих колективів Херсона, також подія запам’ятається і завдяки футбольній справності нардепа, про що на Фейсбуці пише Лідія Григор’єва, херсонська журналістка:

– Новий амбітний проект у Херсоні реалізований, тож нехай гол у спортивні ворота від народного депутата Олександра Співаковського буде черговим і стане гарною традицією при відкритті нових спортивних майданчиків в нашом у місті та області. Бо спорт – це здоров’я нації. Спорт відкриває і нові можливості для кожного. Приємно, що на новому спортивному майданчику відразу після закінчення урочистостей зіграли надзвичайну гру волейболісти.




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