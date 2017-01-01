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В кубке УЕФА по футзалу МФК «Продэксим» сыграет три мачта
В кубке УЕФА по футзалу МФК «Продэксим» сыграет три мачта, в которых соперниками херсонского клуба станут «Спортинг» (Португалия), «Экономац» (Сербия) и «Никарс» (Латвия). Игры будут проходить в г. Крагуевац, Сербия.

Перед выездом на Лигу Чемпионов херсонский «Продэксим» провел ряд тренировок и сыграл три матча в Экстра-лиге Украины. Кроме того, футболисты изучили тактику игры европейских соперников, сообщает издание Новамедіа.

Главный тренер команды Игорь Москвичев объясняет: «11 октября состоится первый матч с португальским «Спортингом». На следующий день играем с сербским «Экономац», а уже 14 октября пройдет игра с латвийским «Никарс». И если по первому и последнему соперникам информацию и тактику ведения игры изучили, то сербская команда обновилась. В этом случае, конечно, труднее. Там появилось много новых игроков. Но впереди у нас еще несколько дней, поэтому найдем способ изучить сильные и слабые стороны «Экономац».

По словам тренера, стиль игры европейских команд отличается от украинских, которые соревнуются в Экстра-лиге. Похожей кажется только тактика латвийского «Никарс», т.к. «ментальность» команды в каких-то моментах все-таки ближе «Продэксим». Но в последнее время составы команды формируются уже под кубок УЕФА. Многие клубы подписывают контракты с бразильскими легионерами.

Добавим, что херсонский «Продэксим» также обновил состав команды и усилился двумя легионерами и тремя новыми игроками из украинских клубов. Матчи третьего и четвертого туров прошли при участии новых игроков.

Игорь Москвичев подытожил: «Для меня, как для тренера Лига чемпионов – вызов и новые переживания. На Кубок УЕФА я ездил в качества игрока, как тренер – впервые. Это особая подготовка и большая ответственность, т.к. мы представляем Украину и цель у нас одна – пройти в элитный раунд. Также стремимся показать, что футзал в Украине развивается и воспитывает достойных игроков».

Для справки: Кубок УЕФА по мини-футболу (англ. UEFA Futsal Cup) –ежегодный турнир, определяющий сильнейший клуб Европы по мини-футболу.
Проводится под эгидой УЕФА начиная с сезона 2001/2002, когда он пришёл на смену Турниру Европейских Чемпионов по мини-футболу. Является главным и единственным клубным турниром УЕФА по этому виду спорта, из-за чего его иногда называют мини-футбольной Лигой Чемпионов. Действующий победитель — «Интер Мовистар» (Испания).




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 08:20   ::  Посмотрели: 163  





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