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Херсонська облрада. Одним - відсторонення та переслідування. Своїм - посади?
6 жовтня голова облради підписав розпорядження про проведення службового розслідування (як поліція та прокуратура. Не перевірку, а розслідування!!!) стосовно посадових осіб театру ляльок, повідомляє видання Новамедіа.

Цим же розпорядженням було відсторонено від посади директора театру В. Морозова. Дуже цікава ситуація: цим розпорядженням вже визначено, що саме директор театру завдав значної матеріальної шкоди (без рішення суду. А що нам Конституція України, в якій зазначена позиція щодо презумпції невиновності?) Також було затверджено склад комісії, яка буде проводити це службове розслідування (На офіційному сайті облради склад цієї комісії відсутній)

В той же день голова облради видав розпорядження про призначення виконуючого обов’язки КЗ «Херсонський академічний обласний театр ляльок». Хто став цим щасливчиком? Зрозуміло - член Батьківщини, вірний соратник Ю Одарченка… Ось так, все прогнозовано та банально!! Як там римляни казали: Друзям все, ворогам - закон!!!

А все почалося ще 26 вересня, коли головою облради було видано розпорядження про створення робочої групи з вивчення стану виконання будівельних робіт у театрі ляльок. Склад цієї групи: В. Шадрін, О. Булахова, Р. Педченко - депутати облради та Л. Білоблоцька, А. Глущенко, І. Макаренко - чиновники виконавчого апарату облради. Як ми бачимо, встановлювали (встановлюють) законність депутати облради з більшості та чиновники виконавчого апарату. Жодного представника опозиції. А навіщо?

Ще вчора В. Морозов влаштовував усіх. Йому вручали нагороди, подяки та грамоти, а тут бац… і відсторонили. Аеропорт, тепер театр ляльок - це вже тенденція.

Чекаю я коли почнуть волати про те, що таким чином порядок наводять. І повірив би я, коли б не відчував чіткого партійного сліду, та не бачив за цими фактами спроби банального перерозподілення потоків та «вушки» БЮТ…




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 11:54   ::  Посмотрели: 117  





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