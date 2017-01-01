6 жовтня голова облради підписав розпорядження про проведення службового розслідування (як поліція та прокуратура. Не перевірку, а розслідування!!!) стосовно посадових осіб театру ляльок, повідомляє видання Новамедіа
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Цим же розпорядженням було відсторонено від посади директора театру В. Морозова. Дуже цікава ситуація: цим розпорядженням вже визначено, що саме директор театру завдав значної матеріальної шкоди (без рішення суду. А що нам Конституція України, в якій зазначена позиція щодо презумпції невиновності?) Також було затверджено склад комісії, яка буде проводити це службове розслідування (На офіційному сайті облради склад цієї комісії відсутній)
В той же день голова облради видав розпорядження про призначення виконуючого обов’язки КЗ «Херсонський академічний обласний театр ляльок». Хто став цим щасливчиком? Зрозуміло - член Батьківщини, вірний соратник Ю Одарченка… Ось так, все прогнозовано та банально!! Як там римляни казали: Друзям все, ворогам - закон!!!
А все почалося ще 26 вересня, коли головою облради було видано розпорядження про створення робочої групи з вивчення стану виконання будівельних робіт у театрі ляльок. Склад цієї групи: В. Шадрін, О. Булахова, Р. Педченко - депутати облради та Л. Білоблоцька, А. Глущенко, І. Макаренко - чиновники виконавчого апарату облради. Як ми бачимо, встановлювали (встановлюють) законність депутати облради з більшості та чиновники виконавчого апарату. Жодного представника опозиції. А навіщо?
Ще вчора В. Морозов влаштовував усіх. Йому вручали нагороди, подяки та грамоти, а тут бац… і відсторонили. Аеропорт, тепер театр ляльок - це вже тенденція. Чекаю я коли почнуть волати про те, що таким чином порядок наводять. І повірив би я, коли б не відчував чіткого партійного сліду, та не бачив за цими фактами спроби банального перерозподілення потоків та «вушки» БЮТ…
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