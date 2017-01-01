Нещодавно я звітував про те, що звернувся до Уряду з проханням виділити з Держбюджету субвенцію на соціально-економічний розвиток Херсона, з конкретним переліком соціально значущих об’єктів міста, які потребують модернізації. І от сьогодні офіційно опубліковано Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 689-р
Про це на власній ФБ-сторінці написав народний депутат України Олександр Співаковський
Ознайомився із додатками і зрадів: усі наші побажання враховані! Виділені державою кошти в розмірі 5 млн.гривень, як і пропонувалося, будуть розподілені між трьома об’єктами:
реконструкція існуючих будівель під навчальні класи Школи гуманітарної праці за адресою вул. Молодіжна, 33, м. Херсон - на суму 1500 тис. грн.;
реставрація фасадів з посиланням стін і цокольного перекриття будівлі обласного краєзнавчого музею за адресою: вул. Горького, 5, м. Херсон - на суму 2684 тис. грн. ;
термомодернізація будівлі (реконструкція) дитячого садка № 75 по вул. Перекопській, 179, м. Херсон - на суму 815 тис. грн.
Субвенція вже найближчим часом має надійти до місцевих бюджетів, тому на цьому етапі зараз вкрай важливо, щоб обласна та міська ради не забарилися з початком виконання ремонтних робіт. Дуже розраховую в цьому сенсі на підтримку з боку колег із фракцій БПП в цих радах. Часу до кінця року залишилося не так уже й багато, тому потрібно встигнути засвоїти виділені державою кошти. Зі свого боку готовий і надалі робити все можливе (і неможливе), аби рідне місто розвивалося і ставало кращим.
Без підтримки держави місцевим бюджетам вирішити ці проблеми було б не під силу. Тому хотів би від усіх мешканців Херсона щиро подякувати Уряду та особисто Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману за розуміння та надану можливість залучати додаткові кошти на вкрай важливі для нашого міста об’єкти.
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