У Херсоні вартість проїзду у маршрутках коштуватиме 5 гривень

Відповідне рішення сьогодні прийняли на засіданні виконкому, передає Новамедіа
Новий тариф діятиме до 1 квітня 2018 року. Після цієї дати члени виконкому знову переглянуть тариф за проїзд. Якщо перевізники не виконають умови виконавчого комітету, то тариф може повернутися до 3 гривень.
До перевізників ставляться такі вимоги, як: їздити за затвердженим графіком, надати доступ до даних GPS -трекерів , до 01.01.2018 забезпечити належний технічний та санітарний стан автобусів, екіпірувати водіїв форменим одягом, видача проїзних квитків пасажирам, до 01.04.2019 оновити рухомий склад пасажирського автотранспорту і т.д.
Рішення про підвищення вартості проїзду громадськість, яка була присутня на засіданні, сприйняла негативно. Окрім того, зав’язалась перепалка між активістами, які проти тарифу 5 грн, і тими, хто «за». Зазначимо і те, що вчора на сайті виконавчого комітету з’явився проект рішення щодо підняття вартості проїзду у маршрутках до 7 гривень.
Як повідомила начальник управління транспорту Марина Віркун, 7 гривень за проїзд забажали такі фірми-первізники як «Корнет-Стиль» та «Іксори». Ці перевізники вважають, що 7 гривень за проїзд допоможе їм якомога швидше оновити рухомий склад, а саме придбати більш пасажиромісткі автобуси. Проте, даний проект рішення члени виконкому не розглядали.
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