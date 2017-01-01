Співаковський просить Мінфін терміново погасити борги перед ОСББ та ЖЕКами

Народний депутат України Олександр Співаковський звернувся до міністра фінансів України Олександр Данилюка з проханням терміново і в повному обсязі погасити борги по зобов’язанням держави перед херсонськими ОСББ, ЖБК та ЖЕКами за пільги та субсидії.
Як зазначає нардеп, через нестачу коштів ОСББ не можуть належним чином підготувати свої будинки до опалювального періоду, вчасно сплачувати кошти за «теплі кредити». У місті зростає соціальна напруга.
Справа в тому, що держава ще з лютого цього року припинила виплату зазначеним організаціям компенсацій за пільги та субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Оскільки більшість мешканців багатоповерхівок є отримувачами субсидій, за 7 місяців накопичилися суттєві борги. Так, за інформацію окремих голів ОСББ Суворовського району міста, держава заборгувала їм понад 40 тис. гривень.
30 серпня 2017 року Херсонська міська рада отримала субвенцію від держави у розмірі 122 млн. гривень. З цієї суми було погашено заборгованість перед надавачами послуг з водо- газо- та електропостачання у розмірі 108 млн. гривень. Однак для розрахунків перед ОСББ, ЖБК та ЖЕКами потрібні «живі кошти», а їх місто не отримало.
«У Головному Управлінні державної казначейської служби України у Херсонській області повідомили, що у вересні очікували перший транш у розмірі 3,8 млн. грн. для погашення заборгованості за цією статтею видатків, проте отримали лише 178 тис. грн. Таким чином, на початок жовтня ОСББ міста Херсон отримали менше 3% від загальної суми заборгованості. На підставі цього на 6 жовтня 2017 року головами ОСББ міста заплановано мітинг, збільшується соціальне напруження у місті, адже фактично ОСББ не можуть належним чином підготуватись до початку опалювального періоду», – зазначає у зверненні до Мінфіну Олександр Співаковський.
З метою захисту прав та законних інтересів ОСББ та жителів міста нардеп просить міністра «терміново дати доручення відповідним посадовим особам перерахувати кошти на казначейський рахунок Херсонської області кошти для 100% погашення заборгованості зобов’язань держави перед ОСББ, ЖБК та ЖЕКами за пільги та субсидії».
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