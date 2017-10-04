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У Червоному Маяку малюки з дитсадочка граються посеред бетонозмішувачів та будматеріалів
Інтернетом шириться відео, яке викладають занепокоєні батьки малят, що відвідують дитячий садок у селі Червоний Маяк. На матеріалах явно видно, що ігровий майданчик дошкільного закладу перетворений на будівельний,повідомляє видання Український Південь.

У Червоному Маяку малюки з дитсадочка граються посеред бетонозмішувачів та будматеріалів

Частину території займають розкидані камені, поряд з гойдалками стоять бетонозмішувачі. Заважали будівельникам один із павільйонів та ракета-гірка, їх зняли, і тепер вони просто лежать на майданчику. Будівельники спокійно переміщуються по території садка. Діти ж можуть будь-якої миті отримати пошкодження.

Червономаячківці скаржаться на постійний шум і пилюку. Жителі Червоного Маяка не виступають відкрито проти цієї ситуації. Справа в тому, що тут триває будівництво огорожі Григоріє-Бізюкового чоловічого монастиря. І мешканці трохи побоюються настоятеля. Зате у мережі у висловах себе не обмежують.

Влада Червоного Маяку, як і Бериславського району, ніяк не відреагувала на пряму загрозу здоров’ю і життю дітей. Місцеве ДАБІ теж не припинило це неподобство. Місцеві стверджують, що будівництво відбувається без будь-яких дозвільних документів.




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