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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Відбулася Конференція Херсонської обласної федерації футболу
3 жовтня в Херсонській облдержадміністрації відбулась позачергова Конференція Херсонської обласної федерації футболу під головуванням керівника області, голови Херсонської обласної федерації футболу Андрія Гордєєва. Учасниками заходу були виконавчий директор Херсонської обласної федерації футболу Олексій Кручер та представники футбольного активу області, повідомляє видання Новамедіа.

У вступному слові очільник області Андрій Гордєєв подякував присутнім за активну роботу з пропагування активного способу життя та спорту. «У рамках заходів з модернізації спортивної бази КДЮСШ сьогодні ми відкрили ще один футбольний майданчик зі штучним покриттям. В майбутньому це стане запорукою того, що на Херсонщині зростатиме здорове покоління, що формуватиме здорову націю. І в цьому заслуга працівників спортивної галузі».

На порядку денному виносилося питання виключення зі складу Цюрупинську районну організацію ХОФФ у звязку зі зміною назви населенного пункту м.Цюрупинськ на м. Олешки. Натомість було прийнято рішення прийняти до складу колективних членів ХОФФ, перейменовані та новостворені районні федерації футболу:

•Громадську спілку «Федерація футболу Олешківського району Херсонської області»
•Високопільську районну федерацію футболу
•Новотроїцьку районну федерацію футболу

Також учасниками конференції прийнято рішення змінити організаційно-правову форму громадської організації "Херсонська обласна федерація футболу" на громадську спілку. Така зміна зумовлена чинним законом України «Про громадські об’єднання», яка вимагає привести у відповідність діяльність громадських об’єднань до кінця 2017 року.

Закінчилася конференція нагородженням найбільш активних на терені розвитку футболу на Херсонщині почесними грамотами та сувенірами Федерації футболу України та Херсонської обласної федерації футболу.

За активну участь у розвитку футболуХерсонщини нагороди отримали:

-Пасхал Ігор Юрійович – голова АФА Херсонської області;
-Майков Валерій Миколайович - тренер-викладач ДЮСШ м.Олешки
-Бурковського Олександра Григоровича – директор Голопристанського Центру «Спорт для всіх»;
-Курбанова Заура Аслановича – тренер з футболу ДЮКФП №5 м. Херсона, голову комітету ДЮФ ХОФФ.

Диплом отримав Андрій Павелко – президент Нижньосірогозької районної федерації футболу, кращої районної федерації футболу в Херсонській області за підсумками 2016 року.




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