Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Шлях до мети ніколи не буває простим
Шлях до мети ніколи не буває простим. Це завжди step to step, це консолідація зусиль і дуже наполеглива щоденна праця кожного...

Сьогодні у Херсоні, на стадіоні «Освіта» для дітей відкрито ще один сучасний футбольний майданчик зі штучним покриттям. Тобто, зроблено черговий крок на шляху до втілення спільної мрії всієї громади Херсона — побудови на базі спорткомплексу Центру дитячого футболу. Попередній майданчик, який урочисто відкрили тут у грудні 2016 року, визнано одним із найкращих одним із кращих в Україні. Цей - не гірший, просто трохи менший за розміром.

Цікаво, що вже ніхто навіть не згадує, як ще два роки тому втілення такого масштабного проекту по відновленню дитячої спортивної інфраструктури в Херсоні багатьом здавалося чимось нездійсненним. Нам із Андрієм Гордєєвим, який тоді ще був народним депутатом, так і говорили: це — утопія. Але правильно кажуть у народі: стукайте, і вам відриють. Ми стукали в двері самих різних високих кабінетів і, на диво, знаходили там підтримку. І от результат - сьогодні маємо вже другий сучасний спортмайданчик...

Шлях до мети ніколи не буває простим

Окрім усього іншого, цей об'єкт є прикладом того, наскільки ефективною може бути співпраця різних гілок української влади (Уряду, парламенту, облдержадміністрації, обласної та міської ради), особливо - коли йдеться про наших дітей, про майбутнє. Саме завдяки такому партнерству навіть у цей непростий для нашої країни час ми розвиваємося, рухаємося вперед і потроху змінюємо життя на краще.

Щиро радий за херсонських дітлахів, які отримали ще один чудовий майданчик для відпочинку, дозвілля та спортивного гарту. Причому — зовсім поряд із домом. Бажаю їм успіхів у навчанні та спорті. Хай ростуть щасливими, міцними та здоровими — на радість всім нам.

Особлива подяка моєму помічникові Олексій Соковніч, який був присутнім на урочистому відкритті спортивного майданчика і передав від мене вітання з цією важливою для херсонської громади подією.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: 3 октября 2017   ::  Посмотрели: 103  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Група Світового Банку сприяє впровадженню індексного страхування в Україні


На цих та інших моментах під час семінару докладно зупинявся старший спеціаліст із фінансів, провідний експерт з індексного страхування Групи Світового Банку Шадрек Мапфумо.

Подробнее


Катерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее


Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис, Сериалы онлайн
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"