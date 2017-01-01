Шлях до мети ніколи не буває простим. Це завжди step to step, це консолідація зусиль і дуже наполеглива щоденна праця кожного...Сьогодні у Херсоні, на стадіоні «Освіта» для дітей відкрито ще один сучасний футбольний майданчик зі штучним покриттям. Тобто, зроблено черговий крок на шляху до втілення спільної мрії всієї громади Херсона — побудови на базі спорткомплексу Центру дитячого футболу. Попередній майданчик, який урочисто відкрили тут у грудні 2016 року, визнано одним із найкращих одним із кращих в Україні. Цей - не гірший, просто трохи менший за розміром.Цікаво, що вже ніхто навіть не згадує, як ще два роки тому втілення такого масштабного проекту по відновленню дитячої спортивної інфраструктури в Херсоні багатьом здавалося чимось нездійсненним. Нам із Андрієм Гордєєвим, який тоді ще був народним депутатом, так і говорили: це — утопія. Але правильно кажуть у народі: стукайте, і вам відриють. Ми стукали в двері самих різних високих кабінетів і, на диво, знаходили там підтримку. І от результат - сьогодні маємо вже другий сучасний спортмайданчик...Окрім усього іншого, цей об'єкт є прикладом того, наскільки ефективною може бути співпраця різних гілок української влади (Уряду, парламенту, облдержадміністрації, обласної та міської ради), особливо - коли йдеться про наших дітей, про майбутнє. Саме завдяки такому партнерству навіть у цей непростий для нашої країни час ми розвиваємося, рухаємося вперед і потроху змінюємо життя на краще.Щиро радий за херсонських дітлахів, які отримали ще один чудовий майданчик для відпочинку, дозвілля та спортивного гарту. Причому — зовсім поряд із домом. Бажаю їм успіхів у навчанні та спорті. Хай ростуть щасливими, міцними та здоровими — на радість всім нам.Особлива подяка моєму помічникові Олексій Соковніч, який був присутнім на урочистому відкритті спортивного майданчика і передав від мене вітання з цією важливою для херсонської громади подією.