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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Севастополь вошел в число регионов с наихудшей экологической обстановкой
Согласно экологическому рейтингу субъектов России, составленному общественной организацией «Зеленый патруль», в число регионов с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией также вошел Севастополь, занявший в рейтинге 7 место из 85-ти, передает телеканал RT.

Наиболее благоприятной экологической обстановкой отличились Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

Также в десятку лидеров попали Москва и Санкт-Петербург. «Москве не дают подняться в рейтинге проблемы загрязнения атмосферного воздуха на востоке столицы. Так, несмотря на повышенное внимание властей и населения к проблемам экологии, на нашу горячую линию и на экологическую карту Москвы поступили десятки жалоб по поводу выбросов сероводорода в конце августа», – сказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Морскую воду в Крыму проверяют на вирус Коксаки. В Крыму усилен контроль морской воды в связи с распространением в Турции энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.

Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам. Бесконтрольная добыча песка для строительных нужд, в том числе для Керченского моста, убивает морских обитателей и приводит к стихийным бедствиям, считает заведующий отдела планктона Института морских биологических исследований в Севастополе Александр Болтачев.

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