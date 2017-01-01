Согласно экологическому рейтингу субъектов России, составленному общественной организацией «Зеленый патруль», в число регионов с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией также вошел Севастополь, занявший в рейтинге 7 место из 85-ти, передает телеканал RT.Наиболее благоприятной экологической обстановкой отличились Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.Также в десятку лидеров попали Москва и Санкт-Петербург. «Москве не дают подняться в рейтинге проблемы загрязнения атмосферного воздуха на востоке столицы. Так, несмотря на повышенное внимание властей и населения к проблемам экологии, на нашу горячую линию и на экологическую карту Москвы поступили десятки жалоб по поводу выбросов сероводорода в конце августа», – сказал директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.Морскую воду в Крыму проверяют на вирус Коксаки. В Крыму усилен контроль морской воды в связи с распространением в Турции энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.Добыча песка в Крыму убивает морских обитателей и приводит к катастрофам. Бесконтрольная добыча песка для строительных нужд, в том числе для Керченского моста, убивает морских обитателей и приводит к стихийным бедствиям, считает заведующий отдела планктона Института морских биологических исследований в Севастополе Александр Болтачев.