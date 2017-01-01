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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Співаковський: Міносвіти, на підставі моїх депутатських звернень, збільшило капітальні видатки Держбюджету на вищі навчальні заклади
Друзі, хочу поділитися приємною новиною. У вівторок Міністерство освіти і науки України, на підставі моїх депутатських звернень, збільшило капітальні видатки Держбюджету на вищі навчальні заклади, в числі яких Херсонський державний університет (на суму 1 млн 510 тис. грн) та Херсонський національний технічний університет (на суму 1 млн. 490 тис. грн.).

Виділені державою кошти підуть на модернізацію матеріально-технічної бази вищої освіти.

Так, ХДУ за рахунок цих коштів планує провести капітальний ремонт та облаштування спортивної зали, яка вже давно цього потребувала. Разом із сучасним спортмайданчиком це буде справжнім подарунком університету до його 100-річного ювілею.

А ХНТУ за виділені державою кошти нарешті зможе відремонтувати систему опалення учбового корпусу №1 (Бериславське шосе, 24). Херсонці знають, що через її аварійний стан студенти вишу вже кілька років взимку взагалі не могли навчатися в цьому корпусі. Сподіваюся, після капремонту в аудиторіях ХНТУ стане тепло і затишно.

Головне зараз встигнути вчасно засвоїти бюджетні кошти.




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