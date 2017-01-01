Депутати Херсонської міської ради пройшли навчання з територіальної оборони, які були започатковані минулого року головою Херсонської облдержадміністрації А. Гордєєвим. Про це на власній ФБ-сторінці написала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко
У рамках навчання депутати міської ради Олександр Кривчук, Михайло Лінецький та Олександр Ложичев були відзначені подякою керівника міського військкомісаріату за допомогу у проведенні заходів з оборони для призовників.
Насичено пройшов день, такі знання потрібні кожному - в Україні тривають воєнні дії на сході країни. Кожен з нас повинен вміти захистити свою державу та сім'ю. Сьогодні вперше розібрала і зібрала автомат Калашникова, вражаюче!)
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