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Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Депутати Херсонської міської ради пройшли навчання з територіальної оборони
Депутати Херсонської міської ради пройшли навчання з територіальної оборони, які були започатковані минулого року головою Херсонської облдержадміністрації А. Гордєєвим. Про це на власній ФБ-сторінці написала секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко

Депутати Херсонської міської ради пройшли навчання з територіальної оборони

У рамках навчання депутати міської ради Олександр Кривчук, Михайло Лінецький та Олександр Ложичев були відзначені подякою керівника міського військкомісаріату за допомогу у проведенні заходів з оборони для призовників.

Насичено пройшов день, такі знання потрібні кожному - в Україні тривають воєнні дії на сході країни. Кожен з нас повинен вміти захистити свою державу та сім'ю. Сьогодні вперше розібрала і зібрала автомат Калашникова, вражаюче!)




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