Украинский язык наконец-то возвели в статус не только официального, но даже обязательного к изучению в школах с первого класса. Казалось бы, в стране с именем Украина, которая только официально 26 лет независима, такой шаг должны были сделать 25 лет назад. Ан нет: время настало на четвертый год войны. Ну да лучше поздно, чем никогда.



Только после этого "поздно" в Херсоне начались настоящие баталии. Да, двуязычный регион всегда был Меккой для украинофобов - особенно с 2014 года. Однако, именно с аннексией Крыма эти самые украинофобы активно ломают зубы на "языковой проблеме" в Херсоне, ибо ее здесь никогда не было: свободно говорили на русском, украинском, в районах - на смеси языков, именуемой суржиком. О том, что у кого-то есть проблема с языком в Херсоне, говорят исключительно... пророссийские силы.



Если бы из российских СМИ не говорили о проблеме языка в Херсоне, херсонцы об этом бы и не узнали. К сведению тех, кто не в курсе, еще в конце 90-х в школах Херсона преподавание велось на украинском языке. Да. его не во всех школах изучали с первого класса, но класса с пятого предметы уже преподавали на украинском.



Только это началось просто логично и без лишнего пафоса. Сегодня просто добавили условие: с первого класса. В чем проблема? Только в том, что у нас война с Россией, а врагу - России в смысле - абсолютно не нужно утверждение украинских традиций в пограничном с оккупированным Крымом Херсоне. Вот и вся печаль. Поэтому не поддаемся на провокации и живем обычной жизнью - и тогда все будет в порядке.



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