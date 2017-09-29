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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Олена Урсуленко відвідала перше засідання секретарів депутатських корпусів міст України
У Южному відбулось перше засідання секретарів депутатських корпусів міст України. Секретарі міських рад України зібрались у Южному (Одеська область) за ініціативи міського голови Володимира Новацького, повідомляє Український Південь.

Олена Урсуленко відвідала перше засідання секретарів депутатських корпусів міст України

Одне з наймолодших міст Одещини (засноване 1975 року) є членом Асоціації міст України, і його очільник запросив гостей з усіх міст з метою відновлення роботи Спілки секретарів міських рад при АМУ. На засіданні обговорювали і місцеві проблеми, з яким стикаються депутати у своїй діяльності, і законопроекти, які готує Верховна Рада.

«Найважливіше питання, що обговорювалось – проект бюджету 2018 року. Він буде складним, оскільки на місцеві бюджети лягає тягар додаткових витрат. Добре, що процес обговорення на рівні секретарів міських рад розпочався у вересні. У Асоціації міст України є можливість донести своє бачення до парламентської зали. Це дуже корисні зустрічі для обміну думками й досвідом», – розповіла секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко, яка взяла участь у засіданні.

«Закон про місцеві вибори» потребує доопрацювання. У цьому впевнені практично всі секретарі міських рад. Обговорення цього питання викликало тривалу полеміку. Діюче законодавство не чітко прописує відповідальність депутата перед виборцями, звітність й механізм його відкликання у разі невиконання обов’язків.

Відновлення діяльності Спілки секретарів міських рад при АМУ може стати майданчиком для обміну досвідом, думками, прийняття рекомендацій. Врешті, це колективна думка людей, котрі щодня стикаються з життям громад і можуть вплинути на внесення змін/прийняття нових законів, які полегшать щоденну роботу.






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