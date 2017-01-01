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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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На міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти представлено проект «Водні ворота України»
29 вересня під час Х ювілейного міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» відбулася панельна дискусія на тему: «Глобалізація зовнішньоекономічних процесів через розвиток транспортно-логістичної інфраструктури та відновлення річкового судноплавства», а також представлений проект «Водні ворота України».

Модератором виступив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

Спікерами стали:

• Генеральний директор ТОВ СП «Нібулон» Олексій Вадатурський;
• Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол;
• Голова Гомельського обласного виконавчого комітету Володимир Дворнік;
• Надзвичайний та Повноважний Посол Ірану в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред;
• Директор ТОВ «Амалтея» Сергій Рибачок;
• Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Присутнім була запропонована презентація суднохідною компанією ТОВ «Нібулон», яка сьогодні є флагманом річкових перевезень.

Проект «Водні ворота України» відкриє для Херсонщини нові перспективи і можливості для розвитку, сприятиме налагодженню торгових зв’язків з іншими країнами, дозволить експортувати та імпортувати продукцію. Очільник області Андрій Гордєєв зазначив, що у планах є об’єднати Прибалтику, Скандинавію та Азіатські країни.

Відновлення водного шляху Е-40 значно спростить торгівлю між Україною і Білоруссю. Внутрішній водний транспорт забезпечує економію пального і може використовуватись для перевезення великогабаритних вантажів. Також він сприятиме розвитку сучасної логістичної інфраструктури в прикордонних регіонах країн.

Потенційний товарообіг між двома сусідніми країнами становить близько 10 млн. тон. У Білорусь Україна може постачати овочі, фрукти, соки,зерно і зерно продукти, олійні культури, шрот, універсальні контейнери та будівельні матеріали. Херсонщині буде вигідно закуповувати білоруський бітум, який відповідає всім європейським стандартам. Також до нас надходитимуть продукти нафтопереробки та сільгосптехніка з Білорусі.

По закінченю панельної дискусії було укладено тристоронній міжрегіональний протокол про наміри щодо реалізації проекту з розвитку транспортно-логістичного сполучення.





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