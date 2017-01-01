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Триста шістдесят п’ять днів у році, і лише один з них присвячений Вчителю
Триста шістдесят п’ять днів у році, і лише один з них присвячений Вчителю. Однак це свято є воістину всенародним і об’єднуючим. Адже ким би ми не стали у житті, яких би вершин не досягли, абсолютно всі ми є учнями своїх вчителів. Можемо забути формули чи вірші, яких нас вчили в школі, але до своїх сивих скронь пам”ятаємо імена людей, яким завдячуємо своїм життєвим та професійним успіхам.

Професія вчителя одна з найшанованіших та водночас найвідповідальніших професій у світі. Про це сьогодні не раз згадували у своїх промовах керівники області та міста, коли вітали з професійним святом освітян Херсонщини. На особливій відповідальності вчительської праці наголосив у своїй короткій промові і я, вітаючи своїх колег. Тому що майбутнє нашої країни твориться руками вчителів, саме вони закладають зараз фундамент нашого поступу вперед.

Нам сьогодні дуже важливо повернути довіру і повагу до школи, до освіти. А це можливо тільки тоді, коли ми віддамо належне українському вчителю. Тож доволі символічним, на мій погляд, є те, що саме напередодні Дня працівників освіти Президент України підписав Закон України “Про освіту”, який визначатиме розвиток української освіти на найближчі кілька десятиліть.

Цей закон відкриває нові можливості і для учнів, і для громад, і для вчителів. А ще в ньому закладена нова державна політика щодо оцінки учительської праці. Навіть у цих непростих умовах держава зобов’язується робити все можливе, аби підняти авторитет цієї важливої для суспільства професії. А це є свідченням визнання освіти як визначального чинника успішного розвитку країни.

Від себе особисто і від імені Комітету з питань освіти та науки подякував освітянам Херсонщини за самовідданість та мудрість, за важку працю і те натхнення, яким вони щодня запалюють серця дітей. А також вручив Подяки за особисті трудові досягнення у професійній діяльності вчителю початкових класів Антоніні Вовк (гімназія № 56, Херсон), вчителю біології Світлані Лаській (гімназія № 20, Херсон), вчителям математики Ларисі Новиковій (ЗОШ № 30, Херсон) та Олені Прудіус (фізико-технічний ліцей).




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