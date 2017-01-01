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Відбувся круглий стіл на якому обговорили екологічні проблеми Херсонщини
Вчора у Херсонській ОДА відбувся круглий стіл на тему: «Екологічні проблеми Херсонської області та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого (сталого) розвитку».

Організатором такого заходу стала Всеукраїнська екологічна ліга та її очільник Тетяна Тимочко за участю голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва, директора Департаменту екології та природних ресурсів ОДА Юрія Попутька, народного депутата України Олега Недави, представників екологічної служби, науковців і громадськостівідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.

Такий «круглий стіл» організували у зв’язку з напруженою екологічною ситуацією в Херсонській області, зумовленою антропогенним навантаженням, а саме: вичерпанням та забрудненням водних ресурсів, руйнуванням берегів річки Дніпра, Каховського водосховища, Азовського та Чорного морів, зменшенням біорізноманіття, обмеженістю площі природно-заповідних територій та збільшенням кількості несанкціонованих сміттєзвалищ.

Виражаючи власну небайдужість до екологічної ситуації на Херсонщині, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко звернула увагу присутніх:
«Херсонщина може стати модельним регіоном і показати, якою екологічно чистою може бути область».

Тетяна Тимочко зазначила, що в Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року прописані 17 цілей розв’язання проблем області для збереження й покращення екологічної ситуації.

«Міністерство екології та природних ресурсів мусить звернути особливу увагу на проблеми Херсонщини, адже за рахунок збереження екології області, як потужної рекреаційної зони, будуть збільшуватися місцеві бюджети для розвитку громад в процесі децентралізації», - підкреслила голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Присутній народний депутат України Олег Недава також додав, що центральна влада ніяк не може бачити проблеми областей так ґрунтовно, як це бачить місцева влада, тому саме їй повинні бути надані відповідні повноваження.





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