У селі Геройське Голопристанського району наразі освячують купол та хрест на храм святого праведного Петра Калнишевського. В заході бере участь владика Даміан, голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв, представники районної та місцевої влади, а також громадськість села.
Храм на честь святого праведного Петра Калнишевського побудований 1898 році місцевим поміщиком Григорієм Капустою, глибоко віруючою людиною. Оскільки село розташоване на узбережжі лиману, проект будівництва розробляли довго, щоб будівля не просіла на вологому грунті і служила прихожанам роками. Стіни простояли майже 120 років і не пошкодилися вологою та часом, а фундамент міцний та рівний. Храм, який вистояв війну, не зміг витрима
ти антирелігійної кампанії радянської влади і з 60-х років ХХ століття приміщення церкви слугувало і шкільною майстернею, і спорт.залою, і паперовим складом місцевого солевидобувного підприємства. Останній спричинив велику пожежу і будівля церкви стала непридатною для експлуатування.
Назву храму було змінено з Храму Казанської Ікони Божої Матері на Храм Праведного Петра Калнишевського на прохання місцевої релігійної громади
Нагадаю, що минулого року Андрій Гордєєв заклав капсулу у майже зруйнованому храмі зі словами: "Власними силами та з Божою поміччю відбудуємо храм". Як бачимо, очільник області свої обіцянки стримує. Протягом літа у храмі тривали будівельні роботи під керівництвом та за участі місцевого священика Андрія.
Скажу чесно, була у цьому храмі влітку на свято Петра і Павла і відчула особливу атмосферу - місце намолене та енергетично сильне. Тому від щирого серця хочу побажати усім прихожанам якнайшвидше відродити храм. Нехай в ньому вінчають молодят та хрестять новонароджених.
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