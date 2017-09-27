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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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Херсонські депутати вивчали досвід Вінниці
Вісім депутатів Херсонської міської ради декілька днів перебували у Вінниці для вивчення досвіду у вирішенні питань життєдіяльності міста.

У Вінниці є чому повчитись. Місто чисте, освітлене, громадський транспорт працює практично до півночі. Історична частина міста вражає збереженою архітектурою з ажурними балкончиками, на яких ростуть квіти, з відсутністю біг-бордів і МАФів, повідомляє Український Південь.

У перший день візиту херсонських депутатів знайомили із системою електронного документообігу, роботою платформи «ProZorro» та Центру надання адміністративних послуг.

«ЦНАП у Вінниці працює практично з 2008 року, тобто ще до реформи. Надає 300(!) послуг, аж до реєстрації автомобіля. Вразив керуючий справами міської ради своїм досвідом і знаннями, вмінням організувати процес і підібрати кадри. Наші депутати попрацювали у департаментах за їхнім профілем роботи у міській раді, познайомились з діяльністю комунальних підприємств. У Вінниці діє єдина транспортна мережа. З 1 січня 2018 року управління комунальної власності Вінниці запускає експеримент з реалізації всіх об’єктів власності громади через платформу «ProZorro». Вчорашній день був дуже насиченим на враження і зустрічі», – поділилась враженнями секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.

Бюджет Вінниці становить близько 4 мільярдів гривень. Місто є прогресивним серед інших українських міст у вирішенні проблеми забезпечення транспортом, вивезенням сміття, освітлення, інших питань життєдіяльності і є туристичним центром. Щоправда, через події поблизу Калинівки програму скоротили, але херсонські депутати достатньо встигли познайомитись з роботою департаментів та комунальних підприємств. Тож, місцеві обранці можуть втілити у рідному місті кращий досвід місцевого самоуправління.




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