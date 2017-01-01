Сьогодні відбулось урочисте відкриття Трифонівської сонячної електростанції у Великоолександрівському районі Херсонської області. Реалізація проекту відбувалась в рамках реалізації меморандуму між ОДА та компанією ДТЕК.
В урочистому відкриті взяв участь заступник голови ОДА Євген Рищук, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.
Під час екскурсії станцією учасники заходу ознайомилися з обладнанням та технологіями, використаними при будівництві Трифонівської СЕС. Також продемонстрували у дії «сонячне дерево», від енергії якого можна підзарядити. Таке «дерево» в області було встановлено вперше і слугуватиме, як вуличне освітлення на станції.
Під час заходу компанія ДТЕК ВДЕ та керівництво Великоолександрівського району уклали Меморандум в галузі соціально-економічного розвитку району. Відповідно до Меморандуму в 2017 році компанія зобов’язується інвестувати в розвиток інфраструктури с. Трифонівка 400 тисяч гривень. Грант буде використаний для капітального ремонту системи водозабезпечення села Трифонівка.
«Від ідеї до реалізації проекту пройшло менше року. Багато в чому це стало можливим завдяки сприятливому інвестиційному клімату, створеному в регіоні, сприянню керівництва області і району. В свою чергу, як надійний інвестор, ми беремо на себе зобов’язання надалі розвивати інфраструктуру території, на якій ведемо свою діяльність», - прокоментував під час виступу на заході директор Трифонівської СЕС Іван Лях.
Довідково. Трифонівська СЕС потужністю 10 МВт була побудована в рекордні терміни – за п’ять місяців. Наразі станція генерує «зелену» електроенергію та відпускає в Об’єднану енергетичну систему України. На станції встановлено 37 тисяч сонячних панелей виробництва китайської компанії JA Solar.
Щорічний обсяг генерації станції становитиме 11-12 млн КВт∙год. Цього достатньо для забезпечення електрикою третини Великоолександрівського району або 4-х тисяч домогосподарств.
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