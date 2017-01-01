Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Нова сонячна електростанція на Херсонщині
Сьогодні відбулось урочисте відкриття Трифонівської сонячної електростанції у Великоолександрівському районі Херсонської області. Реалізація проекту відбувалась в рамках реалізації меморандуму між ОДА та компанією ДТЕК.

В урочистому відкриті взяв участь заступник голови ОДА Євген Рищук, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.

Під час екскурсії станцією учасники заходу ознайомилися з обладнанням та технологіями, використаними при будівництві Трифонівської СЕС. Також продемонстрували у дії «сонячне дерево», від енергії якого можна підзарядити. Таке «дерево» в області було встановлено вперше і слугуватиме, як вуличне освітлення на станції.

Під час заходу компанія ДТЕК ВДЕ та керівництво Великоолександрівського району уклали Меморандум в галузі соціально-економічного розвитку району. Відповідно до Меморандуму в 2017 році компанія зобов’язується інвестувати в розвиток інфраструктури с. Трифонівка 400 тисяч гривень. Грант буде використаний для капітального ремонту системи водозабезпечення села Трифонівка.

«Від ідеї до реалізації проекту пройшло менше року. Багато в чому це стало можливим завдяки сприятливому інвестиційному клімату, створеному в регіоні, сприянню керівництва області і району. В свою чергу, як надійний інвестор, ми беремо на себе зобов’язання надалі розвивати інфраструктуру території, на якій ведемо свою діяльність», - прокоментував під час виступу на заході директор Трифонівської СЕС Іван Лях.

Довідково. Трифонівська СЕС потужністю 10 МВт була побудована в рекордні терміни – за п’ять місяців. Наразі станція генерує «зелену» електроенергію та відпускає в Об’єднану енергетичну систему України. На станції встановлено 37 тисяч сонячних панелей виробництва китайської компанії JA Solar.
Щорічний обсяг генерації станції становитиме 11-12 млн КВт∙год. Цього достатньо для забезпечення електрикою третини Великоолександрівського району або 4-х тисяч домогосподарств.





Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 21:07   ::  Посмотрели: 34  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Група Світового Банку сприяє впровадженню індексного страхування в Україні


На цих та інших моментах під час семінару докладно зупинявся старший спеціаліст із фінансів, провідний експерт з індексного страхування Групи Світового Банку Шадрек Мапфумо.

Подробнее


Катерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее


Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/h18219/data/bin-tmp) in Unknown on line 0