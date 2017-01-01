Сьогодні відбулася зустріч голови ОДА Андрія Гордєєва з херсонцями, які другий день живуть у приймальні міського голови. Це була ініціатива голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва.
На зустрічі Андрій Гордєєв запропонував чітко сформулювати всі причини ситуації, що склалася довкола аварійного будинку №4Г по вул. Людвіка Заменгофа (Благоєва) в м. Херсоні. Тобто він звернувся до фахівців, яких було також запрошено на зустріч в ОДА, а також до представників міської влади, які згідно з обов’язками мають опікуватись будівлею, роз’яснити, яким чином і скільки коштів необхідно для врегулювання питання.
А саме: чи є можливість для ремонту, чи здійснені всі заходи для інспектування, а також які заходи вживаються міськвиконкомом задля скорішого розв’язання цієї серйозної проблеми. Крім того, він вислухав фахівців стосовно побудови цього дому, а також архітекторів та проектантів, які багато років тому мали відношення до його забудови. Всі ці кроки зроблені саме для того, щоб максимально розібратися в проблемі.
Треба зазначити, що запросивши на зустріч, яка перейшла в робочу нараду, директора Департаменту фінансів ОДА Наталію Вітренко, очільник області запитав і про резервні кошти, які існують в бюджеті на даний час.
Після того, як були попередньо вислухані представники громади, фахівці та чиновники, Гордєєв зауважив, що продовжуватиме особисто інспектування безпосередньо на місці. "Ми зараз поїдемо до вас, шановні, і побачимо масштаб проблеми на власні очі», - звернувся до херсонців голова ОДА.
Також Андрій Гордєєв з журналістами відвідали аварійний будинок №4Г по вул. Людвіка Заменгофа (Благоєва) у Херсоні.
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