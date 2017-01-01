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Співаковський: Звернувся до міської влади Херсона стосовно врегулювання граничних тарифів на послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій для ОСББ
Сьогодні звернувся до міської влади Херсона стосовно врегулювання граничних тарифів на послуги з обслуговування будинків та прибудинкових територій для ОСББ.

Вони мають бути на рівні тих тарифів, що затверджені для для комунальних підприємств, які надають такі ж послуги. Зараз мешканці житлових будинків, де створені ОСББ, при нарахування субсидій знаходяться у дуже невигідних умовах.

Справа в тому, що три роки тому виконком Херсонської міськради встановив для ОСББ та ЖБК ці тарифи на рівні: для дев’ятиповерхових житлових будинків – 1,8861 грн., п’ятиповерхових – 1,7213 грн., для будинків іншої поверховості - 1,9259 грн. у розрахунку на 1 кв. м загальної площі квартир.

Водночас, 15 серпня та 06 вересня 2017 року для комунальних підприємств, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для дев’ятиповерхових житлових будинків, виконком затвердив нові тарифи в середньому, на рівні понад 3,40 грн. на 1 кв. м.

Таким чином, тарифи, що були встановлені для ОСББ, вже не відображають усіх потреб будинків, адже за ці три роки значно збільшився розмір зарплати та оплати послуг з вивезення сміття, обслуговування внутрішньобудинкових систем тощо.

Це змушує ОСББ та ЖБК затверджувати тарифи вищі, ніж встановлено виконавчим комітетом. А в результаті страждають громадяни, що отримують субсидії, адже їм доводиться з власної кишені сплачувати додаткові суми, які субсидія не покриває. Цю проблему потрібно терміново врегулювати. І я дуже сподіваюся, що міська влада Херсона поставиться з розумінням і виправить ситуацію.




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