Приємна новина напередодні опалювального сезону. Нарешті почала вирішуватися проблема із заборгованістю держави по субсидіях перед ОСББ, ЖБК, ЖЕКами та підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги. Ще 30 серпня Херсонська міська рада прийняла з державного бюджету субвенцію у розмірі 122,134,700 грн, і її було розподілено по районам міста. Зокрема, Суворовський район отримав 49 млн. грн., Дніпровський – 32,7 млн. грн.
Наразі органи соціального захисту населення вже провели розрахунки з підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги шляхом клірингу (взаєморозрахунок).
Тобто, з міськводоканалом, херсонгазом та обленерго. А заборгованість, що виникла перед ОСББ та ЖЕКами в квітні цього року, почнуть погашати після того, як на казначейські рахунки міської ради надійдуть «живі» кошти.
Відповідно до процедури, встановленої КМУ та Міністерством фінансів України, починаючи з вересня, ці кошти почнуть надходити в область частками - по 3,8 млн.грн. щомісяця.
Перший транш, до речі, має надійти вже наприкінці цього тижня. І вже із цих коштів почнеться погашення заборгованості перед ОСББ, ЖЕКами та ЖБК.
Цілком очевидно, що така процедура погашення заборгованості створює певні незручності для ОСББ і Ко. Та й держава через цю жорстку прив”язку розрахунків до «живих» грошей (а тут є пряма залежність від наповнення держбюджету) виглядає перед цими підприємствами постійним боржником.
Але це нехай буде на совісті Мінфіну... А от керівникам ОСББ, ЖЕКів та ЖБК порадив би врахувати цю «особливість» розрахунків та рівномірно розподіляти отримані від держави кошти на свої потреби.
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