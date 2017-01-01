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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
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У Міністерство інфраструктури готові розглядати пропозиції Херсонщини
Сьогодні перебуваючи на Херсонщині з робочим візитом заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань представив транспортну стратегію України до 2030 року у відповідності з Україно-Єропейською угодою про асоціацію у транспортній сфері, повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА. Було обговорено шляхи реалізації і пріоритетні інвестиційні проекти інфраструктури регіону.



«У зв’язку з анексією та окупацією територій потрібно перебудовувати товаро-транспортні потоки. Для нас є пріоритетним об’єднати та допомогти у розвитку регіонів України заходу та півдня. Тому Херсонщина також повинна взяти участь в обговорені. План виконання Стратегії для її реалізації, передбачає визначення стратегічних інфраструктурних проектів», - зазначив Віктор Довгань на робочій нараді у Херсонській ОДА.

У зв’язку з цим заступник міністра інфраструктури України поділився своїми думками щодо визначення інфраструктурного об’єкту Херсонщини на який варто звернути увагу: «Вважаю, що таким пріоритетним проектом для області може стати бетонна дорога, яка споличить порти Одеси, Миколаєва і Херсона. До 2030 року маємо план сполучити усі 13 портів України такою дорогою від Маріуполя до Рені».

Також один із запрошених гостей Альберт Бергонзо, ключовий експерт з юридичних питань проекту ЕК «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної стратегії у секторі транспорту України» розповів про запровадження проекту, який він представляє. Проект покликаний втілити зміни з розбудови транспортної сфери України і він фінансується за кошти ЄС.

«Зміни не відбудуться за одну ніч, бо тільки наполеглива праця і відповідальність влади і інших органів може призвести до позитивного результату», - зазначив Альберт Бергонзо.

У свою чергу заступник голови Херсонської ОДА О. Адамчик зазначив наступне: Скоротимо шлях до Європи, за рахунок водних перевезень.

«Щоб потрапити до Європи мешканці Херсонщини повинні подолати близько 1000 км і це тільки до адміністративної межі країни, а водне сполучення дасть можливість дістатись вільно до Європи лише через 300 км водного шляху».

Також він додав, що з відповідним письмовим зверненням і ініціативою щодо підтримки у запуску цього проекту ОДА буде звертатись до Міністерства інфраструктури України , бізнесменів і операторів паромних переправ.






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