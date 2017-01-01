Департамент освіти і науки Херсонської облдержадміністрації оприлюднив попередні підсумки вступу до ВНЗ області абітурієнтів з АР Крим.Станом на сьогодні до херсонських вишів зараховано вже 70 кримчан. І це ще не остаточні дані, оскільки для абітурієнтів з окупованих територій вступна кампанія, як відомо, подовжена до 30 вересня. Та все одно, вже зрозуміло, що динаміка дуже позитивна. Кількість молоді з Криму, що здобувають освіту у херсонських вишах, зросла тепер майже вдвічі. Загалом на різних формах навчання навчатимуться 167 студентів з окупованого півострова (минулого року таких було 91).В розрізі вишів ситуація виглядає наступним чином: Херсонская Государственная Морская Академия (ХГМА) вже зарахувала 24 абітурієнти з АР Крим, Херсонський державний університет— 15 (минулого року було лише 3), ХНТУ — 13. Навіть до аграрного університету, який долучився до програми останнім, аж у липні, вступило 11 кримчан. А це означає, що прийнятий Верховною Радою закон № 5116 про надання пільгових умов для вступу абітурієнтам з окупованих територій був кроком у правильному напрямку.Як один із авторів хотів би щиро подякувати всім, хто докладає задля його втілення чимало зусиль, - обласній владі, міграційній службі, Меджлісу, численним громадським організаціям і окремими активістам. Сподіваюся, ще долучиться і Представництво Президента України в АР Крим, яке нещодавно отримало нового керівника.Звісно, 167 молодих людей - це ще не прорив. Але, без сумніву, є нашою невеличкою спільною перемогою на користь України. Особливо - зважаючи на шалений спротив нашій справі з боку окупаційної влади Криму. Тим родинам, які обирали для своїх дітей місцем навчання Україну, створювали купу штучних перепон, навіть погрожували. Але вони все одно зробили свій вибір, бо розуміють: на окупованому півострові у молоді абсолютно немає майбутнього. Тому я впевнений, сьогоднішній результат - лише початок.Адже, за даними обласного департаменту, з початку вступної кампанії до освітніх центрів «Крим — Україна» у Херсоні від мешканців півострова надійшло понад 800 прямих звернень та близько 400 дзвінків. Стрімко зростає також попит на інформацію щодо можливості отримати українську освіту дистанційно або екстерном.Тому зараз надзвичайно важливо створити для студентів з окупованих територій комфортні умови для навчання, потурбуватися про їх побут, аби вони дійсно відчули себе вдома. Крим все одно повернеться в Україну, але за людей потрібно боротися вже зараз.