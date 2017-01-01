Під час фестивалю козацької слави «Кварта» було презентовано прапор та герб Кам’янської січі

На Херсонщині (село Республіканець. Бериславський район) відбувся перший козацький етнофестиваль на Півдні України.
На гостей фестивалю чекали забави для будь-якого віку: діток, молоді, подружніх пар, поважних козаків. Для козачат та маленьких берегинь діяла «галявина дитинства», де вони могли танцювати, співати та гратися досхочу.
Козаки – це окреме й неповторне явище у світовій історії. І сьогодні на Кам’янській Січі, на першому фестивалі козацької слави відбулася дуже важлива подія: презентація прапора, герба Кам’янської Січі та бренду фестивалю, спеціально розроблених організаторами до цієї події.
Організатор фестивалю козацької слави «Кварта», меценат відтворення Кам’янської Січі та депутат обласної ради Ігор Йосипенко зазначив коментуючи цю подію: «Ми з місцевими істориками віднайшли та відновили автетичний прапор та герб Кам’янської Січі, котрі були підчас її існування і сьогодні презентуємо їх широкому загалу. Відсьогодні ми повернемо січі її споконвічні атрибути», повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.
Розповідаючи про герб один із розробників херсонський історик-краєзнавець Олекса Паталах, розтлумачив його символіку: «Грифон – символ релігійної відданості та чистоти справи бореться з імперськими зазіханнями сусідів у вигляді Лева. Сцена двобою відома на наших теренах зі скіфських часів.
Зображення, яке відтворене у гербі, перенесене з кахлі, знайденої безпосередньо на Кам’янській Січі. Січ було засновано у роки найбільшого військового протистояння Війська Запорозького Низового московській імперії. Після поразки під Полтавою у 1709 році, Чортомлицьку Січ було знищено каральними загонами Москви.
Адміністративний центр Війська перенесено на річку Кам’янку – кордон з Османською Імперією, яку символізує зелений низ та восьмикутні зірки. Кримське ханство стало опорою та союзником запорожців у ці складні часи. З 1711 по 1725 роки Січ тимчасово розміщувалася на його території, потім повернулася на Кам’янку й існувала тут до 1736 р., коли на Великому Лузі було засновано Нову Січ.
Лілія – символізує Дніпро, на берегах якого традиційно розміщувалися всі Січі. Козацький хрест – адміністративний статус та запорозьку приналежність. Червоний колір – колір військового протистояння.
А прапор має малиновий колір – традиційний для Запорозьких знамен. На ньому повторюються знаки гербу».
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