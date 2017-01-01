Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Під час фестивалю козацької слави «Кварта» було презентовано прапор та герб Кам’янської січі
На Херсонщині (село Республіканець. Бериславський район) відбувся перший козацький етнофестиваль на Півдні України.

На гостей фестивалю чекали забави для будь-якого віку: діток, молоді, подружніх пар, поважних козаків. Для козачат та маленьких берегинь діяла «галявина дитинства», де вони могли танцювати, співати та гратися досхочу.

Козаки – це окреме й неповторне явище у світовій історії. І сьогодні на Кам’янській Січі, на першому фестивалі козацької слави відбулася дуже важлива подія: презентація прапора, герба Кам’янської Січі та бренду фестивалю, спеціально розроблених організаторами до цієї події.

Організатор фестивалю козацької слави «Кварта», меценат відтворення Кам’янської Січі та депутат обласної ради Ігор Йосипенко зазначив коментуючи цю подію: «Ми з місцевими істориками віднайшли та відновили автетичний прапор та герб Кам’янської Січі, котрі були підчас її існування і сьогодні презентуємо їх широкому загалу. Відсьогодні ми повернемо січі її споконвічні атрибути», повідомляє Департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики ХОДА.

Розповідаючи про герб один із розробників херсонський історик-краєзнавець Олекса Паталах, розтлумачив його символіку: «Грифон – символ релігійної відданості та чистоти справи бореться з імперськими зазіханнями сусідів у вигляді Лева. Сцена двобою відома на наших теренах зі скіфських часів.

Зображення, яке відтворене у гербі, перенесене з кахлі, знайденої безпосередньо на Кам’янській Січі. Січ було засновано у роки найбільшого військового протистояння Війська Запорозького Низового московській імперії. Після поразки під Полтавою у 1709 році, Чортомлицьку Січ було знищено каральними загонами Москви.

Адміністративний центр Війська перенесено на річку Кам’янку – кордон з Османською Імперією, яку символізує зелений низ та восьмикутні зірки. Кримське ханство стало опорою та союзником запорожців у ці складні часи. З 1711 по 1725 роки Січ тимчасово розміщувалася на його території, потім повернулася на Кам’янку й існувала тут до 1736 р., коли на Великому Лузі було засновано Нову Січ.

Лілія – символізує Дніпро, на берегах якого традиційно розміщувалися всі Січі. Козацький хрест – адміністративний статус та запорозьку приналежність. Червоний колір – колір військового протистояння.

А прапор має малиновий колір – традиційний для Запорозьких знамен. На ньому повторюються знаки гербу».




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 20:42   ::  Посмотрели: 79  







Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: (необязательно)

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить если не виден код
Введите код:


 (Ctrl + Enter)
За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Група Світового Банку сприяє впровадженню індексного страхування в Україні


На цих та інших моментах під час семінару докладно зупинявся старший спеціаліст із фінансів, провідний експерт з індексного страхування Групи Світового Банку Шадрек Мапфумо.

Подробнее


Катерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

Подробнее


Олександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"