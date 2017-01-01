

Підсумки курортно-туристичного сезону 2017 року: Сезон на Херсонщині в цьому році пройшов вдало та результативно Новости Херсона » Срочно! 25 вересня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв разом із своїми заступниками провів прес-конференцію щодо підбиття підсумків проведення курортно-туристичного сезону 2017 року.



Одним із головний напрямків, який всіляко підтримує та розвиває Андрій Гордєєв разом зі своєю командою на посту очільника області – туризм. В області проводиться системна рекламно-іміджева промоційна компанія «Херсонщина туристична – твій шлях до вражень».







Херсонщина – унікальна територія для туризму, відпочинку, оздоровлення та рекреації, яка має безліч конкурентних переваг для формування і розвитку потужного курортно-туристичного комплексу. Область приваблива цілий рік популярними туристичними локаціями є комплекси рибалки, полювання, виноробні господарства, яхт клуби та кінні клуби, садиби зеленого туризму. Для гостей Херсонщини було сформовано насичену івент-програму, програми атмосферних турів та активних видів відпочинку. Вжито заходи щодо покращення туристичної інфраструктури, якості доріг, залізничного, річкового та авіа-сполучення.



Область має широкий вихід до Дніпровської водної магістралі і є єдиною в України, яка має вихід одночасно до 2 теплих морів - Чорного і Азовського.



Херсонщина має виняткові природні ресурси:



• єдина в Європі природна пустеля - Олешківські піски;

• найбільший у світі рукотворний ліс - 100 тис. га;

• унікальні горні ландшафти посеред степу.



В області:



• 12 курортних населених пунктів,;

• понад 200 км піщаних пляжів морського узбережжя;



Місто Скадовськ – курорт державного значення, центр дитячого оздоровлення та відпочинку;



• найбільший в Європі безлюдний острів - о.Джарилгач;

• найдовша піщана коса в світі - Арабатська стрілка й неперевершений о. Бірючий;

• понад 70 родовищ цілющих мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, ропи соляних озер.



Крім того на Херсонщині розташовано 80 об'єктів природно-заповідного фонду, 2 з яких – всесвітньовідомих біосферних заповідника (Чорноморський і «Асканія-Нова»), 4 національні природні парки («Азово-Сиваський», «Олешківські піски», «Джарилгацький», «Нижньодніпровський»).



Окрім ресурсів, якими обдарувала Херсонщину природа, в області більше 5 тис. об’єктів історико-культурної спадщини.



За моніторинговими дослідженнями з початку року Херсонщину відвідало понад 3,5 млн. туристів, що на 25% перевищують показники 2015 року, коли ця цифра становила: 2,8 млн. осіб.



Через Міжнародний аеропорт «Херсон» та контрольні пункти в’їзду – виїзду Херсонщину станом на 1 вересня відвідало у приватних цілях близько 20 тис. іноземних гостей (для порівняння у 2014 – 7 тис, 2015 – 11 тис, 2016 – 15 тис).



Топ-5 країн-відвідувачів Херсонщини у 2017 році:

• Туреччина;

• Ізраїль;

• Німеччина;

• США;

• Італія.



Регулярним авіарейсом Херсон-Київ, який був відкритий 14 квітня, на сьогодні уже скористалися 12 тис. пасажирів. Всього з моменту відкриття здійснено 150 рейсів Херсон-Київ.



Регулярно здійснюються рейси Стамбул-Херсон-Стамбул авіакомпанії «Turkish Airlines», відкрито міжнародні чартерні рейси авіакомпанією «Браво» у напрямку Хургади та Анталії. Наразі ведуться перемовини щодо додаткового сполучення з авіакомпанією «Белавіа» (Білорусь) та міжнародним аеропортом «Даламан» (Туреччина).



Стратегічно важливим для подальшого розвитку туристичної інфраструктури є приведення у належний стан автотранспортних шляхів, які ведуть до курортних населених пунктів та в цілому на території області:



• у минулому році вагомим внеском став ремонт ділянки траси М-14 за сучасними технологіями з використанням холодного ресайклінгу з повною заміною асфальтного покриття;

• поточного року забезпечено ремонт ділянок дороги у напрямку курортних населених пунктів Скадовського та Голопристанського району, окремих ділянок у напрямку Генічесього району.



З травня 2017 року компанією «Нібулон» відкрито регулярні пасажирські перевезення та екскурсії по Дніпру. Основними маршрутами цього літа були м.Херсон, м. Нова Каховка, м. Гола Пристань, Кінбурнська коса. Понад 10 тис. екскурсантів.



Також в цьому році на Арабатській Стрілці завершено будівництво та відкрито сучасний аквапарк «Оазис».



В сезоні 2017 Херсонська область представила нові туристичні продукти:



• кайтинг;

• яхтинг;

• байдарки;

• пустеля;

• гори;

• водоспади;

• прогулянки на квадро циклах;

• рибалка;

• полювання;

• театр під відкритим небом.



Національні природні парки та біосферні заповідники станом на 1 вересня відвідало понад 170 тис. екскурсантів.



Великих обертів на Херсонщині набрав подієвий туризм, серед найяскравіших подій сезону:



• відкриття туристичного сезону на території Кам'янської Січі;

• 24-й чемпіонат авторалі «Чумацький шлях»;

• 19-й Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії»;

• Фестиваль вуличної їжі і емоцій «ХерсON-FEST»;

• фестивалі: «Купальські зорі», «Івана Купала», «Олешшя-GreenDay», «AzovHealthFest», «Кавун солодке диво», «Чорноморські ігри», «Кварта-Фест» та багато інших подій, які привернули десятки тисяч гостей не тільки з області але і з різних куточків України (близько 200 тис. туристів).



Завдяки рекламно-інформаційній кампанії на центральних телеканалах України, таких як: «1+1», ТРК «Україна», «ICTV», «СТБ», «Інтер», «Новий Канал», відзнято та показано більше 45 роликів про Херсонщину, що відкрили нашу область як місце різнопланового відпочинку!



Під час курортно-туристичного сезону 2017 року на Херсонщині працювало більше 1000 закладів розміщення приватного сектору (міні-готелі та пансіонати), 300 закладів відпочинку та оздоровлення державної, комунальної та колективної власності, в тому числі 53 дитячих оздоровчих закладів.



Крім того на відпочинок туристів приймали 56 об’єктів сільського зеленого туризму. Послуги з організації внутрішнього та міжнародного туризму здійснюють 13 туроператорів та близько 100 турагентів.



З 1-го червня та упродовж всього літнього туристичного сезону в районах працювали робочі групи, у склад яких входили управління ДФС, Держпраці, Національної поліції, Держгеокадастру та Держприкордонслужби з питань забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при проведенні курортного сезону, зокрема щодо відкриття та функціонування розважальних закладів, об’єктів торгівлі, закладів відпочинку, легалізації праці, забезпечення громадської безпеки, дотримання прикордонного режиму.



Перевірки здійснювались щотиждня та розглядались щопонеділка на апаратних нарадах голови облдержадміністрації для оперативного вирішення проблемних питань.



За результатами проведеної роботи виявлено 325 нових закладів відпочинку, оздоровлення та індивідуального розміщення. Додатково взято на облік 12 тис ліжкомісць.



Станом на 1 вересня суб’єктами туристичної діяльності сплачено до бюджетів усіх рівнів 18.1 млн грн, що на 43.1% більше ніж в аналогічному періоді 2016 року. Сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів становить 1.5 млн гривень, що перевищує минулорічні показники на 59.8 %.













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