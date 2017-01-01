Грандіозне свято відбулося цієї суботи у передмісті Херсона – Кіндійка відзначала День селища, чергову річницю з дня заснування.



Насправді колишні Кіндійські хутори, навіть, старші за Херсон, говорить ідейний натхненник і спонсор свята, підприємець Юрій Рожков. Просто нещодавно були знайдені документальні свідчення про те, що саме в ці вересневі дні у 1897 році було закладено перший камінь у будівництво церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка й зараз височить в центрі селища.



– Я народився тут і виріс. І мені завжди дуже хотілося, щоб у рідного селища було своє свято, щоб мешканці Кіндійки відчували себе родиною, – пояснив він. Для справжнього родинного свята дата не настільки важлива. Хоча, як запевнив Юрій Рожков, архівні пошуки точної дати заснування Кіндійки триватимуть.



Центром святкування Дня народження селища став стадіон місцевої ЗОШ № 18, поряд із яким цього літа виріс сучасний спортивний майданчик – на радість селищній дітворі. Навіть, під час святкового концерту на ньому відбувалося своє «дійство»: дорослі насолоджувалися виступами артистів, а дітлахи під музичний супровід грали в м’яча, розважалися на гойдалках.



За словами директора школи Василя Пригоди, з того часу, як побудували спортмайданчик, тут ніколи не буває пусто. На перервах школярі шикуються в чергу, а ввечері разом із дітьми сюди сходяться мешканці селища.



– Про такий майданчик я особисто мріяв цілих п’ять років. До кого тільки не звертався, кого тільки не просив… І лише завдяки допомозі народного депутата Олександра Співаковського та нашого випускника, підприємця Юрія Рожкова мрія мешканців нашого селища стала реальністю. Коли його добудуємо, це буде один із кращих шкільних майданчиків міста, – не без гордості каже директор ЗОШ.



Цей сучасний спортмайданчик у передмісті, якому можуть позаздрити, навіть, столичні школи, побудований на умовах співфінансування державного і місцевого бюджетів. З фонду соціально-економічного розвитку за сприяння народного депутата надійшло 577 тисяч гривень, міська та селищна рада виділили ще 400 та 100 тисяч гривень відповідно.



– Завершити будівництво планувалося до початку навчального року, однак цьому завадив тимчасовий арешт рахунків міського управління капбудівництва. Підрядник змушений був призупинити роботи, і коли саме вони будуть поновлені, важко сказати. Хоча добудувати там залишилося зовсім трохи, – прокоментував помічник народного депутата Співаковського Олексій Саковніч.



Та так сталося, що саме напередодні селищного свята стало відомо, що рахунки нарешті розблоковано (мабуть, дива трапляються, навіть, у наш прагматичний час). А отже вже найближчими днями роботи на спортмайданчику будуть поновлені, і до кінця жовтня він набуде завершеного вигляду.



– У селищі немає клубу, немає розважальних комплексів, тому школа стала справжнім серцем Кіндійки, – розповів Юрій Рожков. – На свята ми зазвичай збираємося або у церкві, або ж в актовій залі школи. Тому, коли на шкільному подвір’ї побудували сучасний спортмайданчик, це стало справжнім подарунком не лише для школярів, а й для усіх мешканців Кіндійки.



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