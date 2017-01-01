Завтра у Чорнобаївці Білозерського району відбудеться Кубок Кубків 2017 - фінал аматорської ліги стронгмену та кубок Чорнобаївки серед профі!
Головою суддівської бригади виступить легендарний Василь Вірастюк. Він судитиме чинних чемпіонів України різних вагових категорій, чемпіонів та призерів чемпіонатів Європи та Світу, які зійдуться у безкомпромісній боротьбі на спортивному майданчику за звання найсильнішої людини України в абсолютній ваговій категорії.
Серед вправ за бажанням публіки будуть - 5 гігантських куль від 120 до 190 кг, спроба встановлення рекорду України у вправі колода (лог ліфт), спроба встановлення рекорду України у вправі коромисло (супер-йок) та інші видовищні вправи у боротьбі за головний кубок 2017 року.
О 12.00 початок заліку аматорів, а о 15.00 початок заліку профі.
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