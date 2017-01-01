Загалом на Херсонщині у 2017 році планується будівництво 12 спортивних майданчиків та 1 футбольне поле зі штучним покриттям. А саме: в Білозерському (с.Станіслав, с.Чорнобаївка, с.Дар’ївка), Бериславському (с.Милове), Голопристанському (с.Чулаківка), Скадовському (м.Скадовськ, с.Приморське), Новотроїцькому (смт Новотроїцьке та смт Сиваське), Олешківському (м.Олешки) районах, містах Херсоні та Каховці.
Про це повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв під час урочистого закладання першу цеглину майбутнього спортивного майданчика зі штучним покриттям в селі Станіслав (Білозерський район).
Будівництво здійснюється в рамках проекту «Розвиток в області мережі сучасних спортивних споруд», який реалізовується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та Станіславського сільського бюджету.
Очільник області наголосив: «Чому я люблю футбол і його пропагую? Тому що наші діти, граючи в футбол, стають сильнішими, витривалішими та вчаться командній роботі».
Також варто відзначити, що загальна вартість проекту складає 1496,1 тисяч гривень, а будівельні роботи будуть виконані ТОВ «Міленіум Спорт» (м. Дніпро).
У свою чергу голова Станіславської сільської ради Володимир Желуденко відмітив: «У нас є давні футбольні традиції. Майже щорічно станіславська футбольна команда займає призові місця, і наразі тримає лідируючі позиції. Сьогодні ми запросили наших юних футболістів, щоб саме вони стали свідками творення спортивного Станіславу».
На сьогодні в с. Станіслав функціонує одна група відділення футболу Білозерської дитячо-юнацької спортивної школи чисельність 12 учнів, також функціонує аматорський футбольний клуб «Бригантина» (18 спортсменів).
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