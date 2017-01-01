Колектив Херсонського онкологічного диспансеру 70 років бореться з однією з найтяжчих хвороб людства.
1947 року при обласній лікарні було відкрито 55 стаціонарних ліжок для онкохворих. Диспансер часто переїжджав з одного медичного закладу до іншого. Десятки років медичний персонал чекав на закінчення будівництва комплексу з надання спеціалізованої допомоги, а потім - обживав приміщення, встановлював і освоював нове обладнання.
Кількість пацієнтів, у яких вперше діагностували рак, з 1947 року виросла у 9 разів, а тих, що стоять на обліку з діагнозом «онкологія», в 20 разів! Страшний недуг XXІ століття забирає все більше людських життів. Перед лікарями-онкологами постають нові виклики: надавати якісну медичну допомогу, освоювати й застосовувати нові методи лікування і, головне, – вселяти людям віру у власні сили, щоб вони могли перемогти хворобу.
«Ювілей – це привід зазирнути у майбутнє і оцінити минуле. За ці роки був перший досвід проведення променевої терапії, перехід на новий якісний рівень надання спеціалізованої медичної допомоги. Але ще багато попереду – удосконалення хірургічної техніки, впровадження нових методик діагностики й лікування, створення Південного регіонального центру променевої терапії. І я впевнена, що все здійсниться», - зазначила у привітальному слові головний лікар Херсонського онкодиспансеру Ірина Сокур.
Сьогодні колектив отримував привітання і заслужені подяки. Саме ювілейні урочисті заходи дають привід відзначити тяжку працю лікарів і медичного персоналу, які є професіоналами у своїй справі й мають велике серце.
Секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко вручила подяки медичним працівникам від депутатського корпусу. «Здоров`я людини, якість її життя - це найбільша цінність суспільства. Ваш колектив стоїть на передовій боротьби з підступною хворобою. Ви всі свої знання, вміння, досвід спрямовуєте на те, щоб наша громада була здоровою, а місто наповнювалося відчуттям щастя. Я вдячна кожному з вас за щоденну працю зі збереження життя та здоров’я наших співгромадян», - підкреслила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко.
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