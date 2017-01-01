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Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

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Відбулася І сесія ХІІ скликання Міського учнівського парламенту
Напередодні свята 239 річниці від дня створення нашого м. Херсона, на базі Палацу дитячої та юнацької творчості, відбулася І сесія ХІІ скликання Міського учнівського парламенту. Учасниками сесії були 98 делегованих представників до парламенту і президенти шкільних органів самоврядування від шкільних органів самоврядування та 38 педагогів організаторів.

Вітали усіх учасників з днем народження міста ансамбль солістів «Чуство» Херсонського Таврійського ліцею мистецтв (керівник Жалобенко К. В.) та вихованці студії спортивного танцю «Євроденс» (керівник Фоменко Анастасія).

На сесії учнівські лідери звітували про свою роботу в «Місті успішних підлітків» (табір ім. І. Голубця, м. Скадовск), обирали голову Міського учнівського парламенту та голів комісій, затверджували план та регламент своєї роботи на навчальний рік . На посаду голови дитячого парламенту претендували чотири лідери, які презентували свої програми. За результатами голосування головою Міського учнівського парламенту обрано Бабаян Елліну (учениця 9 класу, НВК № 56), Беліцьку Дар”ю (учениця 9-го класу, НВК № 56) – першим заступником голови Міського учнівського парламенту, Жирякову Жанну (учениця 9-го класу, НВК № 56) – заступником голови Міського учнівського парламенту, Бровченко Олену (учениця 9-го класу, ЗНЗ № 13) – секретарем ради Міського учнівського парламенту.

Поки йшли обговорення плану роботи та регламенту в комісіях, представником управління освіти було проведено нараду з педагогами організаторами та президентами шкільних органів самоврядування щодо взаємодії між шкільними органами дитячого врядування та Міським учнівським парламентом.




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